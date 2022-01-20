21-летний форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор намерен сменить команду, чтобы чаще играть.

21-летний футболист получил от «Локомотива» предложение о подписании контракта до 2026 года.

На француза также претендуют «Анжер» и «Париж», однако за последние сутки московский клуб активизировал переговоры о трансфере и стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока.

В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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