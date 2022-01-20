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    21-летний форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»

    Нападающий «Монако» Вильсон Изидор намерен сменить команду, чтобы чаще играть.

    21-летний футболист получил от «Локомотива» предложение о подписании контракта до 2026 года.

    На француза также претендуют «Анжер» и «Париж», однако за последние сутки московский клуб активизировал переговоры о трансфере и стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока.

    • В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: Le Parisien

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    20.01.2022 07:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 17 часов назад

      Хоть кто то читал его статистику или все купились на "нападающего Монако" который настолько крут что ему в падлу ехать в РПЛ. Он за основной состав монаки выходил раза 3, остальное время банку полировал. За что 3 млн не понятно. Сплавили балласт как обычно.

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      Рейтинг: +129

      ЖивиФутболом 17 часов назад

      и этот заиграет, бека не промах, и у этого пойдет

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 17 часов назад

      Топ игрок! Больше таких в РПЛ!

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 17 часов назад

      Едва ли он сам согласится переехать в Москву, единственное, что его
      может соблазнить, это деньги.

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      Рейтинг: +1333

      Bozigit 17 часов назад

      Нужно омолаживать состав

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      Рейтинг: +1864

      spam2009 17 часов назад

      Изи дура

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