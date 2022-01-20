21-летний форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»

Хоть кто то читал его статистику или все купились на "нападающего Монако" который настолько крут что ему в падлу ехать в РПЛ. Он за основной состав монаки выходил раза 3, остальное время банку полировал. За что 3 млн не понятно. Сплавили балласт как обычно.
Нападающий «Монако» Вильсон Изидор намерен сменить команду, чтобы чаще играть.
21-летний футболист получил от «Локомотива» предложение о подписании контракта до 2026 года.
На француза также претендуют «Анжер» и «Париж», однако за последние сутки московский клуб активизировал переговоры о трансфере и стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры игрока.
- В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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