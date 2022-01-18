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    «Это мы инициировали непродление сотрудничества». Ткаченко – об уходе Мостового из его агентства

    Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой больше не является клиентом его агентства.

    «Андрей Мостовой ушел из моего агентства? Все верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.

    От игрока дубля «Химок» до чемпиона России и игрока сборной. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», – сказал Ткаченко.

    • В этом сезоне Мостовой забил 3 гола в 17 матчах РПЛ.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная цена игрока – 3 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2022 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 19 января 2022, 09:33

      Да походу переходить из Зенита не куда не собирается, а для агентов это безполезный товар))

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 20:20

      Мостовой - хороший игрок. Отличный игрок! Только тот, который АЛЕКСАНДР и который зажигал в Сельте!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 19:35

      Семак мало доверяет, а иногда и у Мостового не идет игра....
      По мне , лучше бы он играл чем пижон Малком.

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