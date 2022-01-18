«Это мы инициировали непродление сотрудничества». Ткаченко – об уходе Мостового из его агентства

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой больше не является клиентом его агентства.

«Андрей Мостовой ушел из моего агентства? Все верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.

От игрока дубля «Химок» до чемпиона России и игрока сборной. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», – сказал Ткаченко.