Новичок ЦСКА Медина пообещал учить русский язык

Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о планах заняться изучением русского языка.

– Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажешь на свой счет?

– Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком.

Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой – из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки.

Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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