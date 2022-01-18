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    Новичок ЦСКА Медина пообещал учить русский язык

    Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о планах заняться изучением русского языка.

    Почти все легионеры из дальнего зарубежья обещают учить русский язык, но мало кто серьезно в этом продвигается. Что скажешь на свой счет?

    – Я играл в США и выучил английский. Теперь буду играть в России и учить русский. В каждой новой стране ты должен хоть немного владеть местным языком.

    Но у меня есть и дополнительный стимул. У моей девушки мама и бабушка с дедушкой – из Украины, они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки.

    Сама девушка не говорит по-русски, она родилась в Парагвае, куда переехали ее предки. Но сейчас мы будем жить в Москве, это очень интригующая для нее история, и потихоньку мы действительно собираемся хоть чуть-чуть учить язык, чтобы общаться с людьми.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    18.01.2022 14:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:38

      Медина, всем до фонаря твое владение языком. Играй хорошо, выкладывайся на поле, и будет тебе респект...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 18:00

      Будет смешно, если выучит русский, приедет похвастаться, а дедушка и бабушка жены из западной Украины. На порог не пустят)

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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 18 января 2022, 16:04

      Похвально !
      Удачи на поле и в изучении русского языка.

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