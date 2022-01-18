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    Медина: «Из состава ЦСКА знаю Акинфеева и Фернандеса, слышал о Фуксе»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина назвал игроков московской команды, о которых он слышал ранее.

    – Кого из состава ЦСКА знал по имени до перехода к нам?

    – Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

    – Что знаешь о российском футболе, как принимал решение о переходе?

    – Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае.

    Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

    Медина – о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»

    Источник: сайт ЦСКА

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    18.01.2022 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:07

      И все же Фукс существует)))

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 18 января 2022, 09:51

      тоже слыхали про Фукса. Говорят перспективный парень. Но пока он такая же загадка как и Медина=)

      1
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      Рейтинг: +60

      ladislau 18 января 2022, 02:40

      О Фуксе слышали многие.. но кто его видел на поле?

      2
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      Рейтинг: +1170

      inzek 18 января 2022, 02:13

      ну Фукс-то легенда, его ли не знать)

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