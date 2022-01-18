Медина: «Из состава ЦСКА знаю Акинфеева и Фернандеса, слышал о Фуксе»

Новичок ЦСКА Хесус Медина назвал игроков московской команды, о которых он слышал ранее.

– Кого из состава ЦСКА знал по имени до перехода к нам?

– Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

– Что знаешь о российском футболе, как принимал решение о переходе?

– Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае.

Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

Медина – о переходе в ЦСКА: «Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась»