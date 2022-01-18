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    АПЛ во 2-й раз перенесла матч «Бернли» – «Уотфорд». У хозяев всего 10 здоровых игроков

    Матч 17-го тура АПЛ между «Бернли» и «Уотфордом» вновь будет отложен, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу лиги.

    В понедельник главный тренер хозяев Шон Дайч попросил перенести встречу из-за нехватки игроков. В его распоряжении осталось десять здоровых игроков, при этом по регламенту в заявке должно быть минимум 13 полевых футболистов.

    Изначально матч должен был состояться еще в декабре, но был отменeн из-за вспышки коронавируса в «Уотфорде».

    • «Бернли» идет последним в АПЛ.
    • «Уотфорд» – 17-й.

    Источник: BBC

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    18.01.2022 07:26
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