Азар хочет уйти из «Реала» зимой. Клуб не будет его удерживать

Нападающий «Реала» Эден Азар хочет покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Саша Тавольери.

По его информации, 31-летний бельгиец намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Реал» не будет удерживать Азара.

Ранее сообщалось, что мадридцы могут обменять Азара на защитника «Челси» Риса Джеймса.