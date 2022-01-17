Азар хочет уйти из «Реала» зимой. Клуб не будет его удерживать

Нападающий «Реала» Эден Азар хочет покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Саша Тавольери.
По его информации, 31-летний бельгиец намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Реал» не будет удерживать Азара.
Ранее сообщалось, что мадридцы могут обменять Азара на защитника «Челси» Риса Джеймса.
- Азар провел 16 матчей за «Реал» в этом сезоне, отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2024 года.
- Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.
Источник: твиттер Саши Тавольери
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