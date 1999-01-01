Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Азар хочет уйти из «Реала» зимой. Клуб не будет его удерживать

    Нападающий «Реала» Эден Азар хочет покинуть мадридский клуб, сообщает журналист Саша Тавольери.

    По его информации, 31-летний бельгиец намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Реал» не будет удерживать Азара.

    Ранее сообщалось, что мадридцы могут обменять Азара на защитника «Челси» Риса Джеймса.

    • Азар провел 16 матчей за «Реал» в этом сезоне, отдал 1 ассист.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2024 года.
    • Бельгиец уже выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Саши Тавольери

    Бельгийский футбольный журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 19 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +805

      КрымForever 41 минуту назад

      Не-не, Челси этот отработанный материал уже не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56832

      portero 47 минут назад

      А имеются предложения с желаемой зарплатой???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93080
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68498
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru