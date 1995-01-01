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    «Реал» хочет обменять Азара на защитника «Челси» Джеймса

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    Источник: El Nacional

    Каталонская газета. Аудитория в твиттере - 174,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dfnmgh 2 минуты назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +745

      Untitled-1 6 минут назад

      Джеймс сейчас один из лучших игроков Челси. Менять его на ломанного Азара - это бред.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Romio-xxx 17 минут назад

      А больше ничего они не хотят???

      0
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