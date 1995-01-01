«Реал» хочет обменять Азара на защитника «Челси» Джеймса

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«Реал» ищет нового правого защитника, который станет конкурентом для Дани Карвахаля.
Трансферной целью мадридского клуба стал Рис Джеймс из «Челси».
«Реал» хочет заполучить англичанина в обмен на Эдена Азара с доплатой.
- Рыночная стоимость Джеймса – 55 миллионов евро.
- Азар уже выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.