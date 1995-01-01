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    Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. «Спартак» не сдается, все команды будут ошибаться»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что столичный клуб не потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    «Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всe залетало, была уверенность.

    А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всe получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаeтся.

    «Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всe получится, всe возможно, все команды будут ещe ошибаться – и не раз.

    Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берeт стабильностью, а у нас всe волнами – и если это исправим, будет намного лучше.

    В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чeрная полоса закончилась», – сказал Игнатов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 9-м и отстает на 15 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +651

      прабабушка краба 24 минуты назад

      такое ощущение, что только спартак на предсезонке играет на победу. зачем-то. уже который год. остальные набирают форму, наигрывают связи

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      Рейтинг: +4270

      FENIX-SL 27 минут назад

      обе команды далеки от футбола

      1
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      Рейтинг: +18510

      derrik2000 41 минуту назад

      "На предсезонке всe залетало, была уверенность.

      А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всe получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. "

      Он чё курит или просто "дали установку"???
      В предсезонке команда ИГРАЛА!
      Играла в привлекательный остро атакующий комбинационный футбол, а с 1-го тура чемпионата все разучились играть.
      Видать, Зарема из "кровью и потом сэкономленных личных сбережений" стимулировала основных игрочишек - даже ТАК их не хочу называть - сливать Руя Виторию, поскольку он друг её личного врага - Дмитрия Попова.
      Что под руководством бородатой *уки-мингрела с успехом и было сделано.(((
      Неужели эта бородатая про*лядь так и останется капитаном???
      Мало того, что защитник - дыра дырой, так ещё и человек, как оказалось - ховно.

      0
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      Рейтинг: +560

      Ник Уволен 47 минут назад

      Срамтаку не видать как своих ушей быть в пятёрке. Гыгыгы

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      Рейтинг: +56832

      portero 48 минут назад

      Оптимтст, там еще кроме Зенита и Динамо команды имеются, и надо чтоб они все очки теряли, а Спартак 11 туров 33 очка? Помним такое...

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      Рейтинг: +170

      кaстрюлька 50 минут назад

      Помойный газенваген фперде

      0
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      Рейтинг: +12405

      NewLife 1 час назад

      Ждать ошибки от других - глупо, лучше не допускать своих.

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      Рейтинг: +6106

      sochi-2013 1 час назад

      Может Ваноли сможет "взять команду в ежовые рукавицы", а то ощущение, словно игроки постоянно "сливают" тренера.(ов)
      Слабый Спартак никому не нужен.

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      Рейтинг: +1043

      Форвард 79 1 час назад

      На счет чемпионства это конечно бред.
      А на счет ошибок, это да, мелочей в футболе не бывает, тот же Игнатов является игроком центра поля в матче против помойму Наполи схватил мяч и выбросил его из аута, да так не удачно, что создал момент для соперника. Кто его просил заниматься не своим делом, где дисциплина? Вот благодаря таким мелочам Спартаку в этом сезоне нм чего и не светит

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      Рейтинг: +11286

      Fusballer 1 час назад

      Тренируйся лучше. Ясно уже, что сезон провален. Есть относительный и неожиданный успех в ЛЕ. Но с таким составом и недотренером шансов закрепить его крайне мало.
      P.S. А у бомбардира Игнатов с чего-то нападающим стал.

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