Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. «Спартак» не сдается, все команды будут ошибаться»

Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. «Спартак» не сдается, все команды будут ошибаться»

17 января 2022, 17:25
16

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что столичный клуб не потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всe залетало, была уверенность.

А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всe получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаeтся.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всe получится, всe возможно, все команды будут ещe ошибаться – и не раз.

Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берeт стабильностью, а у нас всe волнами – и если это исправим, будет намного лучше.

В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чeрная полоса закончилась», – сказал Игнатов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет 9-м и отстает на 15 очков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
99-й
1642430373
Допустим зенит сольёт все оставшиеся матчи чемпионата а с остальными 7-ю командами че делать будете?
Ответить
Форвард 79
1642432136
На счет чемпионства это конечно бред. А на счет ошибок, это да, мелочей в футболе не бывает, тот же Игнатов является игроком центра поля в матче против помойму Наполи схватил мяч и выбросил его из аута, да так не удачно, что создал момент для соперника. Кто его просил заниматься не своим делом, где дисциплина? Вот благодаря таким мелочам Спартаку в этом сезоне нм чего и не светит
Ответить
sochi-2013
1642433142
Может Ваноли сможет "взять команду в ежовые рукавицы", а то ощущение, словно игроки постоянно "сливают" тренера.(ов) Слабый Спартак никому не нужен.
Ответить
portero
1642434288
Оптимтст, там еще кроме Зенита и Динамо команды имеются, и надо чтоб они все очки теряли, а Спартак 11 туров 33 очка? Помним такое...
Ответить
derrik2000
1642434701
"На предсезонке всe залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всe получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. " Он чё курит или просто "дали установку"??? В предсезонке команда ИГРАЛА! Играла в привлекательный остро атакующий комбинационный футбол, а с 1-го тура чемпионата все разучились играть. Видать, Зарема из "кровью и потом сэкономленных личных сбережений" стимулировала основных игрочишек - даже ТАК их не хочу называть - сливать Руя Виторию, поскольку он друг её личного врага - Дмитрия Попова. Что под руководством бородатой *уки-мингрела с успехом и было сделано.((( Неужели эта бородатая про*лядь так и останется капитаном??? Мало того, что защитник - дыра дырой, так ещё и человек, как оказалось - ховно.
Ответить
raritet
1642438391
Как то не вежливо по отношению к другим командам РПЛ. Они же, Игнатов ,могут на тебя обидеться. Есть ещё, может слышал, такие команды как Динамо, ЦСКА, Локомотив, Краснодар...да много ещё разных .. а ты, как где то прочитал про Зенит и туда же.. Да отдохни от этой мысли. Лучше хорошо выполняй свою работу на поле , а там глядишь, и твои перлы позабудутся.
Ответить
paracetamol
1642440845
Надоело смеяться над тупыми свинями!
Ответить
Блямба
1642441050
На всякого мудреца довольно и проста"ты.. Чтобы он помолчал. Слишком много " молодых дарований" мнит себя прокламаторами в последнее время... а время..время рассудит.
Ответить
Garrincha58
1642446262
сразу видно человек не далёкого ума
Ответить
Vitaga
1642462146
энтузиазм - хорошее дело. вера в себя - тоже. а отрыв от реальности - признак тупости. в итоге видим самоуверенного придурка
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
22
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+