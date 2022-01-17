Игнатов: «Зенит» не так уж и далеко. «Спартак» не сдается, все команды будут ошибаться»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что столичный клуб не потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всe залетало, была уверенность.

А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всe получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаeтся.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всe получится, всe возможно, все команды будут ещe ошибаться – и не раз.

Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берeт стабильностью, а у нас всe волнами – и если это исправим, будет намного лучше.

В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чeрная полоса закончилась», – сказал Игнатов.