Генич – Черданцеву о русском тренере для «Краснодара»: «Ты ездишь на иномарке, а не на «Приоре». Почему не даешь шанс нашим?»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поспорил с коллегой Георгием Черданцевым о том, должен ли был «Краснодар» назначить на пост главного тренера клуба россиянина.

«Костя, почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов и многие другие? Речь только об этом: о шансе нашим», – написал Черданцев в твиттере.

«Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу.

Но где-то шашечки, а где-то ехать. Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь? У Краснодара пришло время изменить вектор», – ответил Генич.