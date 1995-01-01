Генич – Черданцеву о русском тренере для «Краснодара»: «Ты ездишь на иномарке, а не на «Приоре». Почему не даешь шанс нашим?»

Костя ! Не спорь с этим долбаком! Бесполезное дело бодаться с дубом! И вообще какое дело Чурбанцеву кого Краснодар поставил тренером! Пусть рекомендует выше названых товарищей клубам за которые он топит из" коментаторской кабинки"!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поспорил с коллегой Георгием Черданцевым о том, должен ли был «Краснодар» назначить на пост главного тренера клуба россиянина.
«Костя, почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов и многие другие? Речь только об этом: о шансе нашим», – написал Черданцев в твиттере.
«Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу.
Но где-то шашечки, а где-то ехать. Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь? У Краснодара пришло время изменить вектор», – ответил Генич.
- «Краснодар» возглавил немец Даниэль Фарке.
- Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
- Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.