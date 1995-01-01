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    Генич – Черданцеву о русском тренере для «Краснодара»: «Ты ездишь на иномарке, а не на «Приоре». Почему не даешь шанс нашим?»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поспорил с коллегой Георгием Черданцевым о том, должен ли был «Краснодар» назначить на пост главного тренера клуба россиянина.

    «Костя, почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов и многие другие? Речь только об этом: о шансе нашим», – написал Черданцев в твиттере.

    «Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу.

    Но где-то шашечки, а где-то ехать. Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь? У Краснодара пришло время изменить вектор», – ответил Генич.

    • «Краснодар» возглавил немец Даниэль Фарке.
    • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
    • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

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    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2326

      Krasnodar 123 30 минут назад

      Костя ! Не спорь с этим долбаком! Бесполезное дело бодаться с дубом! И вообще какое дело Чурбанцеву кого Краснодар поставил тренером! Пусть рекомендует выше названых товарищей клубам за которые он топит из" коментаторской кабинки"!

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