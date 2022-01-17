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  • Генич – Черданцеву о русском тренере для «Краснодара»: «Ты ездишь на иномарке, а не на «Приоре». Почему не даешь шанс нашим?»

Генич – Черданцеву о русском тренере для «Краснодара»: «Ты ездишь на иномарке, а не на «Приоре». Почему не даешь шанс нашим?»

17 января 2022, 16:18
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поспорил с коллегой Георгием Черданцевым о том, должен ли был «Краснодар» назначить на пост главного тренера клуба россиянина.

«Костя, почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов и многие другие? Речь только об этом: о шансе нашим», – написал Черданцев в твиттере.

«Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу.

Но где-то шашечки, а где-то ехать. Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь? У Краснодара пришло время изменить вектор», – ответил Генич.

  • «Краснодар» возглавил немец Даниэль Фарке.
  • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
  • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

Источник: твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Краснодар Фарке Даниэль Генич Константин
Комментарии (8)
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Krasnodar 123
1642426830
Костя ! Не спорь с этим долбаком! Бесполезное дело бодаться с дубом! И вообще какое дело Чурбанцеву кого Краснодар поставил тренером! Пусть рекомендует выше названых товарищей клубам за которые он топит из" коментаторской кабинки"!
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Oldtrafford83
1642430580
Хорошо Чердаку ответил, браво!
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выхухоль
1642434664
хамит Генич, хоть и терпеть рептилоида Черданцева не могу, но Генич опускает людей, целый список. (и ещё наш автопром впридачу, будто сам импортный) Широко шагает, Константин.
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NewLife
1642434884
"На патриотизм стали напирать. Видимо проворовались" «СИЛА СОБЫТИЙ» (М.Е. Салтыков-Щедрин Собр. соч. в 20 тт. Т. 7 стр163, 164, 167, 169)
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portero
1642435869
Нормально ответил "умнику" Барин сам решит кто ему нужен, совтники имеются у него , свободен визгун...
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Hektor 84
1642436040
Перечислил тренеришка! Толку 0 от них.
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Axe111
1642439384
Оба ******
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neveldomha
1642451433
Он заливает в нее российский бензин))).
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