«Пресса все два месяца назад написала». ЦСКА анонсировал трансфер Медины

Экс-полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина перейдет в ЦСКА.

Столичный клуб анонсировал трансфер парагвайца, опубликовав ролик с тренером клуба Алексеем Березуцким.

«Хватит шпионить, пресса все два месяца назад написала», – сказал Березуцкий в видео.