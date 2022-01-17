«Пресса все два месяца назад написала». ЦСКА анонсировал трансфер Медины

Экс-полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина перейдет в ЦСКА.
Столичный клуб анонсировал трансфер парагвайца, опубликовав ролик с тренером клуба Алексеем Березуцким.
«Хватит шпионить, пресса все два месяца назад написала», – сказал Березуцкий в видео.
- Медина – свободный агент. Соглашение с 24-летним игроком будет рассчитано на 3,5 года.
- В составе «Нью-Йорк Сити» он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
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Источник: твиттер ЦСКА