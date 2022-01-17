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    «Пресса все два месяца назад написала». ЦСКА анонсировал трансфер Медины

    Экс-полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина перейдет в ЦСКА.

    Столичный клуб анонсировал трансфер парагвайца, опубликовав ролик с тренером клуба Алексеем Березуцким.

    «Хватит шпионить, пресса все два месяца назад написала», – сказал Березуцкий в видео.

    • Медина – свободный агент. Соглашение с 24-летним игроком будет рассчитано на 3,5 года.
    • В составе «Нью-Йорк Сити» он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      3meeeD 2 часа назад

      Пресса все два месяца назад написала (с)Кличко

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      Рейтинг: +245

      3meeeD > 3meeeD 2 часа назад

      Млять, гнать обосаной тряпкой грамотеев.Так ушатать сайт,нужно постараться

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