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«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор

17 января 2022, 12:32
8

«Спартак» опубликовал список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

В состав вошел 31 футболист.

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артeм Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

  • Подготовка «Спартака» ко второй части сезона будет разбита на два этапа – с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
  • Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».
  • Соперники по товарищеским матчам – «Слован» (28 января), «Рига» (2 февраля), «Джохор» (5 февраля), «Урал» (8 февраля).

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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NewLife
1642412572
Новичкам успешной адаптации !
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Enter2006
1642413304
5 вратарей... маловато ))
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derrik2000
1642413542
Хотелось бы верить, что это не окончательный список игроков: обычно ко 2-му или 3-му сбору уже "устаканивается". Если, конечно, Федун денег не пожалеет, и селекционная служба сработает "на ять".
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JTherry
1642415733
на сборах посмотрим, что за тренер - Ваноли...) успешных сборов..! не понятно, зачем взяли туда Хендрикса, если собираются досрочно расторгнуть контракт...
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Боцман59rus
1642416388
_ давно такого не было, 90%состава - любители, плюсуем сюда недотренера без опыта и получаем блюдо, приготовленное Федуном для болельщиков, под названием " мнеДо3,14здынаСпартак"
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O-kolesov
1642417104
Думаю, что с таким боевым составом Кубок ПариМатч у вас в кармане.
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Добрый Бобер
1642420123
Мозес, вроде, защитник, Квинси, вроде, нап... Всё смешалось в доме Салиховых.
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zigbert
1642421924
К продолжению сезона нужно подойти предельно мобилизованными. Успешных сборов Спартак!
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