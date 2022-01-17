«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор

«Спартак» опубликовал список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

В состав вошел 31 футболист.

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артeм Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.