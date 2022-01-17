«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор

«Спартак» опубликовал список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.
В состав вошел 31 футболист.
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артeм Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.
- Подготовка «Спартака» ко второй части сезона будет разбита на два этапа – с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
- Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».
- Соперники по товарищеским матчам – «Слован» (28 января), «Рига» (2 февраля), «Джохор» (5 февраля), «Урал» (8 февраля).
Источник: сайт «Спартака»