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    «Спартак» назвал состав на первый зимний сбор

    «Спартак» опубликовал список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

    В состав вошел 31 футболист.

    Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артeм Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

    Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

    • Подготовка «Спартака» ко второй части сезона будет разбита на два этапа – с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
    • Оба сбора пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».
    • Соперники по товарищеским матчам – «Слован» (28 января), «Рига» (2 февраля), «Джохор» (5 февраля), «Урал» (8 февраля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9173

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Нормальный состав для решения задачи попасть в пятёрку.
      Сейчас можно что угодно говорить , посмотрим на игру после сборов.

      0
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      Рейтинг: +579

      O-kolesov 31 минуту назад

      Думаю, что с таким боевым составом Кубок ПариМатч у вас в кармане.

      0
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      Рейтинг: +26392

      Боцман59rus 43 минуты назад

      _ давно такого не было, 90%состава - любители, плюсуем сюда недотренера без опыта и получаем блюдо, приготовленное Федуном для болельщиков, под названием " мнеДо3,14здынаСпартак"

      1
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      Рейтинг: +20021

      JTherry 54 минуты назад

      на сборах посмотрим, что за тренер - Ваноли...) успешных сборов..! не понятно, зачем взяли туда Хендрикса, если собираются досрочно расторгнуть контракт...

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      Рейтинг: +18495

      derrik2000 1 час назад

      Хотелось бы верить, что это не окончательный список игроков: обычно ко 2-му или 3-му сбору уже "устаканивается".
      Если, конечно, Федун денег не пожалеет, и селекционная служба сработает "на ять".

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      Рейтинг: +2442

      Enter2006 1 час назад

      5 вратарей... маловато ))

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      Рейтинг: +12399

      NewLife 1 час назад

      Новичкам успешной адаптации !

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