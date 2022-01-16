Де Брюйне после матча с «Челси» поиграл на «Этихаде» с сыновьями

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне был в хорошем настроении после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). После игры он поиграл с сыновьями прямо на поле «Этихада».
В матче с лондонцами Де Брюйне забил единственный гол, пробыв на поле 84 минуты.
- Бельгиец принадлежал «Челси» с 2012 по 2014 год.
- Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько в АПЛ.
- Де Брюйне играет в «Манчестер Сити» с 2015 года.
Де Брюйне забил победный гол «Челси», отпахал на поле 84 минуты, но все равно после матча поиграл с детишкамиПотому что семья – это главноеинстаграм Де Брюйне pic.twitter.com/8UI7uUOSke— Матч ТВ (@MatchTV) January 16, 2022