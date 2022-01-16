Де Брюйне после матча с «Челси» поиграл на «Этихаде» с сыновьями

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне был в хорошем настроении после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). После игры он поиграл с сыновьями прямо на поле «Этихада».

В матче с лондонцами Де Брюйне забил единственный гол, пробыв на поле 84 минуты.

Бельгиец принадлежал «Челси» с 2012 по 2014 год.

Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько в АПЛ.

Де Брюйне играет в «Манчестер Сити» с 2015 года.