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    Де Брюйне после матча с «Челси» поиграл на «Этихаде» с сыновьями

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне был в хорошем настроении после матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (1:0). После игры он поиграл с сыновьями прямо на поле «Этихада».

    В матче с лондонцами Де Брюйне забил единственный гол, пробыв на поле 84 минуты.

    • Бельгиец принадлежал «Челси» с 2012 по 2014 год.
    • Ни один бывший футболист лондонцев не забивал им столько в АПЛ.
    • Де Брюйне играет в «Манчестер Сити» с 2015 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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