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  • «Бетис» и «Севилья» доиграют матч в 18:00. Трибуны будут пустыми

«Бетис» и «Севилья» доиграют матч в 18:00. Трибуны будут пустыми

16 января 2022, 11:11
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Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в матче 1/8 финала против «Севильи». Игра была прервана накануне из-за поведения фанатов.

Доигровка матча начнется в 18:00 по Москве. Трибуны будут пустыми.

  • Матч был прерван на 47-й минуте.
  • Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».
  • В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».

Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

Игрок «Бетиса» Камараса: «Лопетеги сказал Хордану закружиться и упасть на газон. Позор»

Источник: RFEF
Испания. Кубок Испания. Примера Бетис Севилья
Комментарии (1)
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portero
1642321280
Надо подкупить меткого цыгана чтоб метнул бутылку в Дзюбу, а тот изобразит как надо.... Тактика на гостевую игру....
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