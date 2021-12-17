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    «Бетис» и «Севилья» доиграют матч в 18:00. Трибуны будут пустыми

    Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в матче 1/8 финала против «Севильи». Игра была прервана накануне из-за поведения фанатов.

    Доигровка матча начнется в 18:00 по Москве. Трибуны будут пустыми.

    • Матч был прерван на 47-й минуте.
    • Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».
    • В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».

    Во время дерби «Бетиса» и «Севильи» фанат попал в Хордана посторонним предметом. Игру прервали

    Игрок «Бетиса» Камараса: «Лопетеги сказал Хордану закружиться и упасть на газон. Позор»

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    Источник: RFEF

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 1 час назад

      Надо подкупить меткого цыгана чтоб метнул бутылку в Дзюбу, а тот изобразит как надо....
      Тактика на гостевую игру....

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