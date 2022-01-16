«Бетис» и «Севилья» доиграют матч в 18:00. Трибуны будут пустыми

Футбольные власти Испании решили не присуждать техническое поражение «Бетису» в матче 1/8 финала против «Севильи». Игра была прервана накануне из-за поведения фанатов.
Доигровка матча начнется в 18:00 по Москве. Трибуны будут пустыми.
- Матч был прерван на 47-й минуте.
- Игра проходит на севильском «Бенито Вильямарине».
- В феврале в плей-офф Лиги Европы на этом стадионе сыграет «Зенит».
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Источник: RFEF