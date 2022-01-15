«Химки» решили не подписывать Вагнера Лава

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб изучал возможность подписания бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.
– У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем.
– Значит, идея была?
– Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».
Источник: «РБ-Спорт»