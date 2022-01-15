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«Химки» решили не подписывать Вагнера Лава

15 января 2022, 16:39
16

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб изучал возможность подписания бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

– У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем.

– Значит, идея была?

– Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Вагнер Лав
Комментарии (16)
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Hoahin
1642254305
Этот пердун, между прочим, заявлял о запрете легионеров в РПЛ, дескать молодежь надо растить! А сам 37 летних бразильских дедов замышляет подписать)))
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Вомбат
1642257078
Если Жирков по крайней мере ходит, то Вагнер Лав, говорят, в Кайрате последний год просто стоял. Сам я не видел, но знакомые оттуда говорят, что он именно стоял и жестикулировал, что-то говорил. Типа играл самого себя. Видимо для документального фильма "Бразилец в Кахахстане."
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portero
1642257172
Какая нафиг идея,ему денег надо платить, а у вас с ними туго...
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RUBINTATAR
1642266367
Бердыев не зря его выпинул.
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воинКС
1642266453
Пердив или банкротство, что раньше накроет Химки дырой.
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Vitaga
1642287218
Вагнер подошел бы как игрок замены на последние 15 минут. техника есть тактически грамотен и опытен физухи на несколько минут хватит но платить ему надо только за эти 15 минут. на что он явно будет не согласен
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Hektor 84
1642360638
И это говорит чинуша, который за запрет легионеров в рпл. И за развитие молодых российских футболистов!)))) Жирков, глушаков, Мамаев вот это молодежь на подходе кокоша. А Вагнер наверно молодой россиянин?
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