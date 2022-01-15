«Химки» решили не подписывать Вагнера Лава

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб изучал возможность подписания бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

– У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем.

– Значит, идея была?

– Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи.