Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Химки» решили не подписывать Вагнера Лава

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб изучал возможность подписания бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

    – У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем.

    – Значит, идея была?

    – Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +660

      Hoahin 31 минуту назад

      Этот пердун, между прочим, заявлял о запрете легионеров в РПЛ, дескать молодежь надо растить! А сам 37 летних бразильских дедов замышляет подписать)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38519

      Project Бабангида > Hoahin 15 минут назад

      там ещё Юра Жирков ....на паровой тяге бровку бороздить преднамерен )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +199

      Беспонтий > Project Бабангида 11 минут назад

      вам бы эту тягу в ваши годы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38519

      Project Бабангида > Беспонтий 4 минуты назад

      я дурь на тягу не меняю

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92960
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru