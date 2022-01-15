Соболев: «Витория мне нравился, у него очень интересные тренировки»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером команды Руем Виторией.
– Как попрощались с Руем?
– Честно, был в Сочи ужин после игры. Там я ничего Рую не сказал. Написал ему в WhatsApp, поблагодарил за работу и пожелал успехов.
– Ответил ли он?
– Да, формально пожелал удачи, и все.
– Какие впечатления от работы с ним?
– Это новый опыт, новые воспоминания. Если брать турнирную таблицу, то в Премьер-лиге как-то не очень.
А если смотреть на Лигу Европы, то мы вышли с первого места из группы. Я забил «Наполи» и «Лестеру» по два как бы.
Мне тренер этот нравился, потому что очень интересные тренировки, все через мяч.
- Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
- При португальце Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
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