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    Соболев: «Витория мне нравился, у него очень интересные тренировки»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером команды Руем Виторией.

    – Как попрощались с Руем?

    – Честно, был в Сочи ужин после игры. Там я ничего Рую не сказал. Написал ему в WhatsApp, поблагодарил за работу и пожелал успехов.

    – Ответил ли он?

    – Да, формально пожелал удачи, и все.

    – Какие впечатления от работы с ним?

    – Это новый опыт, новые воспоминания. Если брать турнирную таблицу, то в Премьер-лиге как-то не очень.

    А если смотреть на Лигу Европы, то мы вышли с первого места из группы. Я забил «Наполи» и «Лестеру» по два как бы.

    Мне тренер этот нравился, потому что очень интересные тренировки, все через мяч.

    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • При португальце Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      R_a_i_n 27 минут назад

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