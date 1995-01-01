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    Соболев не боится конкуренции с Николсоном

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе в клуб форварда Шамара Николсона.

    – У вас появился новый конкурент, мощный парень. Как он вам?

    – Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется.

    Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

    – Вы не боитесь конкуренции?

    – Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.

    • «Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.
    • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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