Соболев не боится конкуренции с Николсоном

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе в клуб форварда Шамара Николсона.
– У вас появился новый конкурент, мощный парень. Как он вам?
– Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется.
Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.
– Вы не боитесь конкуренции?
– Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.
- «Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.
- Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»