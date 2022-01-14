Соболев не боится конкуренции с Николсоном

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе в клуб форварда Шамара Николсона.

– У вас появился новый конкурент, мощный парень. Как он вам?

– Хороший форвард. Очень рад, что мы купили этого форварда. В первую очередь для нас это усиление. Посмотрим, как он себя будет проявлять, как адаптируется.

Это конкуренция, этому очень рад. Ты больше работаешь, прогрессируешь. Я этому только рад.

– Вы не боитесь конкуренции?

– Если бы я ее боялся, я бы, наверное, в хоккей не играл.