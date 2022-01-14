Соболев: «Левандовски – лучший нападающий в мире»

Форвард «Спартака» Александр Соболев убежден, что Роберт Левандовски – лучший нападающий в мире. Он выступает за сборную Польши.
«Если брать нападающих, то Левандовски сейчас на первом месте. Для всех, наверное, он лучший форвард в мире», – сказал Соболев.
- 24 марта Россия сыграет с Польшей в 1-м стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
- Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
- Поляк претендует на приз лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА.
Соболев не боится конкуренции с Николсоном
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»