Соболев: «Левандовски – лучший нападающий в мире»

Форвард «Спартака» Александр Соболев убежден, что Роберт Левандовски – лучший нападающий в мире. Он выступает за сборную Польши.

«Если брать нападающих, то Левандовски сейчас на первом месте. Для всех, наверное, он лучший форвард в мире», – сказал Соболев.

24 марта Россия сыграет с Польшей в 1-м стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».

Поляк претендует на приз лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА.

Соболев не боится конкуренции с Николсоном