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    Соболев: «Левандовски – лучший нападающий в мире»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев убежден, что Роберт Левандовски – лучший нападающий в мире. Он выступает за сборную Польши.

    «Если брать нападающих, то Левандовски сейчас на первом месте. Для всех, наверное, он лучший форвард в мире», – сказал Соболев.

    • 24 марта Россия сыграет с Польшей в 1-м стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
    • Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
    • Поляк претендует на приз лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА.

    Соболев не боится конкуренции с Николсоном

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3329

      Axe111 26 минут назад

      Поржал

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      Рейтинг: +22317

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Соболев - лучший футбольный эксперт в мире. )

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