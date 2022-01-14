Семак: «Сергеев – квалифицированный футболист с российским паспортом. Он нужен «Зениту» для ротации и конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
– В это трансферное окно «Зенит» усилился Иваном Сергеевым. Довольны ли вы этим приобретением? Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана?
– Конечно. Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.
Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим.
Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- По информации «СЭ», клуб заплатил за форварда 3,5-3,7 миллиона евро с учетом агентских выплат.