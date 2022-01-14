Семак: «Сергеев – квалифицированный футболист с российским паспортом. Он нужен «Зениту» для ротации и конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

– В это трансферное окно «Зенит» усилился Иваном Сергеевым. Довольны ли вы этим приобретением? Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана?

– Конечно. Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.

Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим.

Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.