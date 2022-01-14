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    Семак: «Сергеев – квалифицированный футболист с российским паспортом. Он нужен «Зениту» для ротации и конкуренции»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

    – В это трансферное окно «Зенит» усилился Иваном Сергеевым. Довольны ли вы этим приобретением? Какие сильные качества можно выделить в игре Ивана?

    – Конечно. Иван довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль – для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками.

    Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет. Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим.

    Все в его руках – посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • По информации «СЭ», клуб заплатил за форварда 3,5-3,7 миллиона евро с учетом агентских выплат.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15687

      Garrincha58 33 минуты назад

      тут главное только в том что с российским паспортом а так просто очередной балласт особенно, если играть в еврокубках к одному балласту Дзюбе прицепили ещё одного

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      Рейтинг: +8745

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Какой ротации ! В основу ставь физрук !

      0
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      Рейтинг: +479

      Ник Уволен 42 минуты назад

      Сергеев подстегнет Дзюбу до рекордных голов. Гыгыгы

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      Рейтинг: +15687

      Garrincha58 > Ник Уволен 33 минуты назад

      это ведь шутка такая???

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