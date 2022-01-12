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  • «Зенит» заплатит за Сергеева до 3,7 миллиона. Зарплата – около 1 миллиона в год («СЭ»)

«Зенит» заплатит за Сергеева до 3,7 миллиона. Зарплата – около 1 миллиона в год («СЭ»)

12 января 2022, 16:26
10

Стали известны финансовые подробности перехода нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов в «Зенит».

По информации «СЭ», клуб из Петербурга заплатит за 26-летнего форварда 180 миллионов рублей (около 2,1 миллиона евро) в качестве отступных. Зарплата игрока – около 1 миллиона евро в год.

Подъемные для Сергеева не предусмотрены. В контракт заложены бонусы за достижении определенных результатов как для игрока, так и для «Крыльев».

Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки. Общие расходы «Зенита» на трансфер Сергеева составят не более 3,5-3,7 миллионов евро.

  • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
  • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Сергеев Иван
Комментарии (10)
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ЖивиФутболом
1641997741
просто 75 лямов рублей за год) сидя на лавке)
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Hektor 84
1641997791
Ну всё жизнь удалась! Купит мерс, квартиру в Питере и через год переедет в Сочи!
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хряк СМ
1642000443
Надо прописать в контракте, вытеснить Дзюба из основы, 1 500 000 евро.
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R_a_i_n
1642001118
Статистика очень впечатляет, для игрока которых даже не особо на слуху у нас.
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neveldomha
1642003558
Очередной Заболотный. Зенит - Сочи - ЦСКА.
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воинКС
1642003668
Скромный парень, зарплату себе пробил маленькую.
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Fusballer
1642004203
ЗП мизерная((((
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ЖивиФутболом
1642011395
более 200 лямов, за лавку.. я епу... просто 3 года посидит и можно курить бамбук
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Spirit_78
1642068332
Если у него не будут трястись коленки от страха, как это случалось с Корниленко, Полозом и Заболотным, то для РПЛ вполне себе подойдёт.
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