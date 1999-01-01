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    «Зенит» заплатит за Сергеева до 3,7 миллиона. Зарплата – около 1 миллиона в год («СЭ»)

    Стали известны финансовые подробности перехода нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов в «Зенит».

    По информации «СЭ», клуб из Петербурга заплатит за 26-летнего форварда 180 миллионов рублей (около 2,1 миллиона евро) в качестве отступных. Зарплата игрока – около 1 миллиона евро в год.

    Подъемные для Сергеева не предусмотрены. В контракт заложены бонусы за достижении определенных результатов как для игрока, так и для «Крыльев».

    Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки. Общие расходы «Зенита» на трансфер Сергеева составят не более 3,5-3,7 миллионов евро.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13557

      Hektor 84 43 минуты назад

      Ну всё жизнь удалась! Купит мерс, квартиру в Питере и через год переедет в Сочи!

      1
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      Рейтинг: +58

      ЖивиФутболом 44 минуты назад

      просто 75 лямов рублей за год) сидя на лавке)

      1
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      Рейтинг: +74

      Дубина > ЖивиФутболом 22 минуты назад

      Та туда и идут ради этого) а через пару тройку лет в футбол начинают играть))))

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      Рейтинг: +14457

      KLIM777 1 час назад

      ахахахаха какого миллиона млять. Походу начался старческий маразм.

      1
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      Рейтинг: +976

      СуперПАВ9 1 час назад

      Бомжи и есть бомжи жадали зарплату

      2
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      Рейтинг: +5385

      Semenycch 1 час назад

      У СЭ плохо с арифметикой? 2,1 миллиона +15% = 2,415 миллионов Евро. А зарплата игрока, как и различного рода премиальные и рекламные выплаты, как известно, в трансферные расходы не входит. Московские СМИ деградировали до уровня канализации.

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      Рейтинг: +74

      Дубина 1 час назад

      Опять распил идет зимний!
      Ща хлама натянут( Вот он первый,там казах какой то на подходе),потом еще куча Сергеевых и алип, потом их резко сплавят филиалам (сочи,нн),покупают по 30 лям очередного малкома с клавдией и привет получают от МЯЛЬМЕ!!!

      Круговорот один и тот же каждый год!!!
      Тем более у Семака нет целей в лиги чемпионов!
      А ЧР ему банда питерская и так занесет!

      0
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      Рейтинг: +74

      Дубина 1 час назад

      Лям евро в год ни пойми за кого и как его звать))) Вся Россия снова смеется с флагмана!!

      0
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      Рейтинг: +365

      Ник Уволен > Дубина 31 минуту назад

      Весь мир смеётся над лидерами Тик-Ток из Тарасовки. Вот где сборище неликвида. Гыгыгы

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