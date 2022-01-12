«Зенит» заплатит за Сергеева до 3,7 миллиона. Зарплата – около 1 миллиона в год («СЭ»)

Стали известны финансовые подробности перехода нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов в «Зенит».

По информации «СЭ», клуб из Петербурга заплатит за 26-летнего форварда 180 миллионов рублей (около 2,1 миллиона евро) в качестве отступных. Зарплата игрока – около 1 миллиона евро в год.

Подъемные для Сергеева не предусмотрены. В контракт заложены бонусы за достижении определенных результатов как для игрока, так и для «Крыльев».

Агентские выплаты не превысят 15 процентов от общей суммы сделки. Общие расходы «Зенита» на трансфер Сергеева составят не более 3,5-3,7 миллионов евро.