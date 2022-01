Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам декабря.

Награду получил Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

В прошлом месяце команда под руководством испанца выиграла все семь матчей в АПЛ с общим счетом 24:5.

Для Гвардиолы это 11-й подобный приз в карьере.

7 wins24 goals4 clean sheets@PepTeam is December 2021's @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/RfpJ0YsP42