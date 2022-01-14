«Договорились после Тулы, что покрасимся». Дивеев объяснил, почему несколько игроков ЦСКА стали блондинами

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, почему некоторые игроки столичного клуба покрасили волосы в белый цвет.

«Договорились после Тулы, что покрасимся. Не было спора, просто договорились.

В команде подкалывают, дали новую темку команде для шуток. Нормально, уже привык. Каких-то особо запоминающихся шуток не было», – сказал Дивеева.

Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».

«Игорь, что ты сделал?» Дивеев стал блондином