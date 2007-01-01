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    «Договорились после Тулы, что покрасимся». Дивеев объяснил, почему несколько игроков ЦСКА стали блондинами

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, почему некоторые игроки столичного клуба покрасили волосы в белый цвет.

    «Договорились после Тулы, что покрасимся. Не было спора, просто договорились.

    В команде подкалывают, дали новую темку команде для шуток. Нормально, уже привык. Каких-то особо запоминающихся шуток не было», – сказал Дивеева.

    • Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».

    «Игорь, что ты сделал?» Дивеев стал блондином

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      КУКУШКА 41 минуту назад

      Под газпромовских косят кони?

      0
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      Рейтинг: +178

      Arturashvilli 50 минут назад

      Лучше бы в игровых качествах прибавлял

      0
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