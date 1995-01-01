Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Шевченко – фанатам «Милана»: «Прием был фантастическим. Всегда рад вернуться на «Сан-Сиро»

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поблагодарил фанатов «Милана» за поддержку во время матча 1/8 финала Кубка Италии.

    «Я всегда рад вернуться на «Сан-Сиро». Приeм был фантастическим, я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», – сказал Шевченко.

    • «Милан» обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала кубка.
    • Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009-й годы.

    «Легенда навеки». Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92944
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru