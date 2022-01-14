Шевченко – фанатам «Милана»: «Прием был фантастическим. Всегда рад вернуться на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поблагодарил фанатов «Милана» за поддержку во время матча 1/8 финала Кубка Италии.

«Я всегда рад вернуться на «Сан-Сиро». Приeм был фантастическим, я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», – сказал Шевченко.

«Милан» обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала кубка.

Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009-й годы.

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