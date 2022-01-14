«Легенда навеки». Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко

Фанаты «Милана» посвятили несколько баннеров главному тренеру «Дженоа» Андрею Шевченко в матче 1/8 финала Кубка Италии.
«Это долгая история любви. Тот взгляд в Манчестере (Шевченко забил победный пенальти в серии с «Ювентусом» в финале ЛЧ-2003 – прим. «Бомбардира») отпечатался в наших сердцах. Шева – легенда навеки», – гласит надпись на самом крупном баннере.
- «Милан» обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала кубка.
- Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009-й годы.
Источник: Football Italia