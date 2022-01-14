«Легенда навеки». Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко

Фанаты «Милана» посвятили несколько баннеров главному тренеру «Дженоа» Андрею Шевченко в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Это долгая история любви. Тот взгляд в Манчестере (Шевченко забил победный пенальти в серии с «Ювентусом» в финале ЛЧ-2003 – прим. «Бомбардира») отпечатался в наших сердцах. Шева – легенда навеки», – гласит надпись на самом крупном баннере.