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    «Легенда навеки». Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко

    Фанаты «Милана» посвятили несколько баннеров главному тренеру «Дженоа» Андрею Шевченко в матче 1/8 финала Кубка Италии.

    «Это долгая история любви. Тот взгляд в Манчестере (Шевченко забил победный пенальти в серии с «Ювентусом» в финале ЛЧ-2003 – прим. «Бомбардира») отпечатался в наших сердцах. Шева – легенда навеки», – гласит надпись на самом крупном баннере.

    • «Милан» обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала кубка.
    • Шевченко играл за «Милан» с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009-й годы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Денис Севас 20 минут назад

      Это точно. Я тогда Милан и полюбил, тогда они супер играли!!!

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