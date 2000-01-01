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    Слуцкий: «В «Рубине» серьезно рассчитывают на Ломовицкого»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого.

    «Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции.

    Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы.

    Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас», – сказал Слуцкий.

    • «Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.
    • С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +31285

      oyabun 1 час назад

      Вот наивные! В Спартаке тоже хотели на него рассчитывать, но когда техники нет, в зимнюю паузу её на прикупишь.

      1
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      Рейтинг: +10

      sеrgey 1 час назад

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    • ...
      Рейтинг: +12879

      Cleaner 1 час назад

      В «Рубине» серьезно рассчитывают на Ломовицкого? Значит совсем все плохо в Рубине...

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      Рейтинг: +1801

      serglider > Cleaner 33 минуты назад

      Неее... Они там, в Рубине, отмороженные оптимисты! Они ведь надеялись, что Игнатьев у них то же вдруг заиграет, а полено так и осталось поленом))) Теперь вот на Ломо вылили очередную порцию оптимизма, щас он в Рубине покажет, в лучшем виде, на что способен)))

      0
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      Рейтинг: +18412

      derrik2000 1 час назад

      В Спартаке после первых матчей на предсезонке, когда только появился, тоже на него серьёзно рассчитывали.
      Я даже подумывал, что, вот наконец-то у нас появился ...
      Как оказалось, это был мираж...((

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      Рейтинг: +1801

      serglider > derrik2000 25 минут назад

      Ага на букмекерском турнире, перед началом чемпионата, Спартачи уверенно раскатали всех соперников, показывая выдающуюся игру, европейского уровня. А в чемпионате так быстро сникли, что даже не понятно как можно быстро так все растерять... К зимней паузе смогли собраться только на игры в еврокубках, откровенно провалив игры чемпионата страны... То ли откровенно тренера сливали, то ли действительно функциональная подготовка подкачала...

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      Рейтинг: +18412

      derrik2000 > serglider 6 минут назад

      Можно иметь относительно неважную физическую подготовку, что, собственно, было в командах Бескова и отчасти Романцева, но ИГРАТЬ с первых минут до тех пор, пока есть силы, они умели и ИГРАЛИ.
      Я предполагаю, что в "спартаковской кухне" сейчас столько всякого дерьма и внутренних междоусобиц, что, скорее всего, просто кем-то влиятельным была дана команда избавиться от Попова и его ставленника Витории, а с игроками провели "доверительные беседы" по этому вопросу.
      Вполне вероятно, что этот "то-то влиятельный" - бешеная башкирка и её прихлебатели.
      НУ, НЕ МОЖЕТ КОМАНДА ЗА НЕДЕЛЮ - отрезок между поседним матчем предсезонки и первым туром чемпионата - РАЗУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ.
      НЕ МОЖЕТ!!!

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