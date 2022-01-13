Слуцкий: «В «Рубине» серьезно рассчитывают на Ломовицкого»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал приобретение у «Спартака» полузащитника Александра Ломовицкого.

«Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции.

Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы.

Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас», – сказал Слуцкий.