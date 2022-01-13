«Эвертон» и «Вест Хэм» контактировали с агентом Головина (Sport Witness)

Полузащитник «Монако» Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.
25-летний россиянин интересен «Эвертону» и «Вест Хэму». Оба клуба уже по разу связывались с агентом футболиста.
Монегаски продавать своего игрока не хотят.
- В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 25 миллионов евро.
Вице-президент «Монако»: «Вряд ли сейчас отпустим Головина в «Вест Хэм»
Источник: Sport Witness
Сайт с футбольными новостям со всего мира. Аудитория в твиттере - более 134 тысяч подписчиков.