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    «Эвертон» и «Вест Хэм» контактировали с агентом Головина (Sport Witness)

    Полузащитник «Монако» Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.

    25-летний россиянин интересен «Эвертону» и «Вест Хэму». Оба клуба уже по разу связывались с агентом футболиста.

    Монегаски продавать своего игрока не хотят.

    • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 25 миллионов евро.

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    Источник: Sport Witness

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