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    Артета: «Арсеналу» нужно выбросить вылет от «Ноттингем Форест» в мусорку и идти дальше»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингем Форрест» (0:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

    «Очевидно, что мы все были очень разочарованы и расстроены [после «Ноттингем Форест»].

    Мы должны выбросить это поражение в мусорку, извлечь урок и двигаться дальше», – сказал Артета.

    • «Ноттингем Форест» играет в Чемпионшипе.
    • «Арсенал» уступил в 2 последних матчах.
    • Лондонцы проиграли на «Сити Граунд» 2 матча подряд.

    Артета – о вылете из Кубка: «У «Арсенала» ничего не получилось. Приносим извинения»

    Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»

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    Источник: твиттер Чарльза Уоттса

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