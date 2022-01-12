Артета: «Арсеналу» нужно выбросить вылет от «Ноттингем Форест» в мусорку и идти дальше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингем Форрест» (0:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Очевидно, что мы все были очень разочарованы и расстроены [после «Ноттингем Форест»].

Мы должны выбросить это поражение в мусорку, извлечь урок и двигаться дальше», – сказал Артета.

«Ноттингем Форест» играет в Чемпионшипе.

«Арсенал» уступил в 2 последних матчах.

Лондонцы проиграли на «Сити Граунд» 2 матча подряд.

Артета – о вылете из Кубка: «У «Арсенала» ничего не получилось. Приносим извинения»

Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»