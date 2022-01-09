Артета – о вылете из Кубка: «У «Арсенала» ничего не получилось. Приносим извинения»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингем Форрест» (0:1) в 1/32 финала Кубка Англии.
«Соперник выиграл, потому что забил, а мы – нет. «Арсенал» играл недостаточно хорошо, мы приносим извинения за это.
Не хочу искать оправданий – жду, что команда начнет играть лучше. Ты вылетаешь из Кубка, если не делаешь этого.
Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», – сказал Артета.
- «Ноттингем Форест» играет в Чемпионшипе.
- «Арсенал» уступил в 2 последних матчах.
Источник: BBC