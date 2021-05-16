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    Артета – о вылете из Кубка: «У «Арсенала» ничего не получилось. Приносим извинения»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ноттингем Форрест» (0:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

    «Соперник выиграл, потому что забил, а мы – нет. «Арсенал» играл недостаточно хорошо, мы приносим извинения за это.

    Не хочу искать оправданий – жду, что команда начнет играть лучше. Ты вылетаешь из Кубка, если не делаешь этого.

    Это командная проблема, сегодня у нас ничего не получилось», – сказал Артета.

    • «Ноттингем Форест» играет в Чемпионшипе.
    • «Арсенал» уступил в 2 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    09.01.2022 23:45
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