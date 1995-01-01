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    Алвес, Торрес, Дембеле – в основе «Барселоны» на матч с «Реалом»; Модрич, Винисиус, Бензема сыграют у мадридцев

    Стали известны стартовые составы команд на полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Дани Алвес, Гави, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Ферран Торрес, Люк де Йонг, Усман Дембеле.

    «Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Начо, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Кинг Фахд» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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