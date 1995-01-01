«Почта России» стала официальным спонсором ЦСКА

Думаю там не деньгами будут спонсировать,а предоставили услугу бесплатной отправки писем,в любом отделении Почта Росии,игрокам и тренерам ЦСКА.
ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с «Почтой России».
По условиям договора, «Почта России» сможет брендировать конструкции на «ВЭБ Арене». Логотипы компании появятся на тренировочной форме ЦСКА, на сайте клуба и в социальных сетях. Игроки столичного клуба смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».
«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.
Поддержка клуба «Почтой России», в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», – сказал гендиректор клуба Роман Бабаев.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.
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