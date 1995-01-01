Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Почта России» стала официальным спонсором ЦСКА

    ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с «Почтой России».

    По условиям договора, «Почта России» сможет брендировать конструкции на «ВЭБ Арене». Логотипы компании появятся на тренировочной форме ЦСКА, на сайте клуба и в социальных сетях. Игроки столичного клуба смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».

    «Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.

    Поддержка клуба «Почтой России», в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», – сказал гендиректор клуба Роман Бабаев.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +316

      Спартач80 5 минут назад

      Думаю там не деньгами будут спонсировать,а предоставили услугу бесплатной отправки писем,в любом отделении Почта Росии,игрокам и тренерам ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10821

      BRO_football 21 минуту назад

      Учитывая то, в какой жопе сейчас находятся все отделения Почты России, тратить деньги на спонсорство ЦСКА с их стороны крайне тупо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12210

      Barmaleushka 22 минуты назад

      Может Почта банк ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5258

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Пони-почтальоны)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13557

      Hektor 84 38 минут назад

      Самая чмошная и медленная, к тому же самая нищая почта в мире может еще быть чьим то спонсором?))))) ну конюшня и отхватила спонсора!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56415

      portero 1 час назад

      Всё бы ничего но руководство сотни лямов на почте получает, а почтальон получает минималку...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      ЖивиФутболом > portero 34 минуты назад

      у нас почтальон получает копейки, еще и штрафуют) в деревне у знакомого мама 13 тысяч получает и за день по 10 км ходит в 61 год.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6674

      Томик 1 час назад

      "Почта России" спонсором ЦСКА? Может для начала начнут своим сотрудникам деньги платить, которых на им на жизнь будет хватать, спонсоры херовы?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru