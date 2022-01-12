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«Почта России» стала официальным спонсором ЦСКА

12 января 2022, 16:55
12

ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с «Почтой России».

По условиям договора, «Почта России» сможет брендировать конструкции на «ВЭБ Арене». Логотипы компании появятся на тренировочной форме ЦСКА, на сайте клуба и в социальных сетях. Игроки столичного клуба смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».

«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.

Поддержка клуба «Почтой России», в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», – сказал гендиректор клуба Роман Бабаев.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
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Томик
1641996609
"Почта России" спонсором ЦСКА? Может для начала начнут своим сотрудникам деньги платить, которых на им на жизнь будет хватать, спонсоры херовы?
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portero
1641996690
Всё бы ничего но руководство сотни лямов на почте получает, а почтальон получает минималку...
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Hektor 84
1641998060
Самая чмошная и медленная, к тому же самая нищая почта в мире может еще быть чьим то спонсором?))))) ну конюшня и отхватила спонсора!
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R_a_i_n
1641998931
Пони-почтальоны)))
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BRO_football
1641999090
Учитывая то, в какой жопе сейчас находятся все отделения Почты России, тратить деньги на спонсорство ЦСКА с их стороны крайне тупо.
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talgatnurzhanov2006
1642002099
Обещанные средства ЦСКА получит в 3032 году.
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Cubinec1989
1642009028
Голы доставят через пару сезонов...
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Hektor 84
1642013616
Почту будут на конях развозить)
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AtticusFinch1
1642013628
Теперь цска на гостевые матчи нужно заранее отправлять,недели за 3 точно и лучше отслеживать передвижение,а то где-нибудь застрянут в Сызрани
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Каратель помойников
1642049065
ну всё,теперь посылки будут пропадать чаще,ведь надо же футболёров кормить
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