«Почта России» стала официальным спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о заключении спонсорского соглашения с «Почтой России».

По условиям договора, «Почта России» сможет брендировать конструкции на «ВЭБ Арене». Логотипы компании появятся на тренировочной форме ЦСКА, на сайте клуба и в социальных сетях. Игроки столичного клуба смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях «Почты России».

«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач «Почты России». Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере.

Поддержка клуба «Почтой России», в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», – сказал гендиректор клуба Роман Бабаев.