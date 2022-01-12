ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска. Самолет с командой уже вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» в Испанию, где москвичи по традиции будут тренироваться в Кампоаморе.
«Большая часть полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам в Испании. Полный состав на первый сбор дадим вечером, когда все соберутся в отеле», – пояснил ЦСКА.
- Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».
Полетели! Команда отправилась на сборы #Кампоамор2022Большая часть полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам в Испании. Полный состав на первый сбор дадим вечером, когда все соберутся в отеле pic.twitter.com/MRN0444vNl— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 12, 2022
«Динамо» вылетело на сбор в Катар
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