ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска. Самолет с командой уже вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» в Испанию, где москвичи по традиции будут тренироваться в Кампоаморе.

«Большая часть полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам в Испании. Полный состав на первый сбор дадим вечером, когда все соберутся в отеле», – пояснил ЦСКА.

Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».

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