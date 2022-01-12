Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

    Футболисты ЦСКА вышли из отпуска. Самолет с командой уже вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» в Испанию, где москвичи по традиции будут тренироваться в Кампоаморе.

    «Большая часть полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам в Испании. Полный состав на первый сбор дадим вечером, когда все соберутся в отеле», – пояснил ЦСКА.

    • Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».

    «Динамо» вылетело на сбор в Катар

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru