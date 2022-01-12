Акинфеев: «В ближайшее время вопрос с контрактом с ЦСКА будет закрыт»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев анонсировал продление контракта с клубом. Он истекает после нынешнего сезона.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», – сказал Акинфеев.

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

С командой он брал Кубок УЕФА.

В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

ЦСКА готов продлить контракт с Акинфеевым. Решение за Игорем (Metaratings)