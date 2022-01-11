Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Безусловно, переход в «Зенит» является для Сергеева топовым. Наверное, летом 2020 года, когда господа Ляпин, Маслов и Крюков, эти великие руководители и менеджеры от бога, не захотели поднять футболисту зарплату до 500 000 рублей в «Торпедо», Ване и не снилось, что через 1,5 года он окажется в «Зените» транзитом через «КС».

Но о чем в своeм интервью Дмитрию Дерунцу ещe недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе.

Мог ли Сергеев перейти в какой-нибудь европейский клуб этой зимой? Уверен, что мог. Да, это был бы скорее всего средний европейский клуб и точно другие финансовые условия. Возможно, «КС» пришлось бы подвинуться в сумме трансфера, а агентам отказаться от комиссии или уменьшить еe раз так в 10.

Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее. У всех остальных целеполагание было совсем другим.

Подписав сегодня контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил еe в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет.

Что ж, можно порадоваться за финансовые условия для всех сторон сделки. Наверное, нам даже когда-нибудь расскажут, что дескать вот видите, мы для «КС» заработали деньги: купили за 15 миллионов рублей, а продали за 2,15 миллиона евро. И всего-то на дистанции в 1,5 года.

Но на самом деле вся эта история совсем о другом. О чем? Каждый сделает свои выводы», – написал Смирнов в телеграме.