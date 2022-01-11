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  • Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»

Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»

11 января 2022, 08:44
28

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Безусловно, переход в «Зенит» является для Сергеева топовым. Наверное, летом 2020 года, когда господа Ляпин, Маслов и Крюков, эти великие руководители и менеджеры от бога, не захотели поднять футболисту зарплату до 500 000 рублей в «Торпедо», Ване и не снилось, что через 1,5 года он окажется в «Зените» транзитом через «КС».

Но о чем в своeм интервью Дмитрию Дерунцу ещe недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе.

Мог ли Сергеев перейти в какой-нибудь европейский клуб этой зимой? Уверен, что мог. Да, это был бы скорее всего средний европейский клуб и точно другие финансовые условия. Возможно, «КС» пришлось бы подвинуться в сумме трансфера, а агентам отказаться от комиссии или уменьшить еe раз так в 10.

Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее. У всех остальных целеполагание было совсем другим.

Подписав сегодня контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил еe в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет.

Что ж, можно порадоваться за финансовые условия для всех сторон сделки. Наверное, нам даже когда-нибудь расскажут, что дескать вот видите, мы для «КС» заработали деньги: купили за 15 миллионов рублей, а продали за 2,15 миллиона евро. И всего-то на дистанции в 1,5 года.

Но на самом деле вся эта история совсем о другом. О чем? Каждый сделает свои выводы», – написал Смирнов в телеграме.

  • Сергеев играл за «Крылья» с августа 2020 года.
  • В 67 матчах Сергеев забил 51 гол и сделал 19 ассистов.

Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (28)
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Fusballer
1641880822
Лунёв охренеть как играет в Европе. А Сергееву желаю удачи и роста! Где бы он ни был. Пусть даже в Зените.
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portero
1641882525
Это вот Лунев на лавке играет??? Агент имеет одну мысль заработать на игроке, отсюда сказки что надо срочно переходить в другой клуб. Иногда надо когда команда и тренер явно не твоё, а чаще игроки сами деградируют и ищут виноватых вокруг, но только не он сам....
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моэм
1641882759
" УБИЛ мечту в зародыше! ", это "штампы" журналистов , но никак не агентов ...тут мы слышим от Смирнова скорее слова " обидок " , видно его где то " продинамили" на этой сделке , вот и корячится ... а Сергееву , которому через пару месяцев "стукнет" 27 , только поздравления с отличным контрактом ... во первых он будет получать полтора-два ляма зелени , хотя недавно мечтал о полляма рублями ...во вторых его мечта поиграть в Европе сразу обрела реальные очертания как раз через игры в еврокубках , где Зенит завсегдатай ...вот и получается , что Сергеев не убил мечту , а наоборот только приблизился к ней...пожелаем ему успехов в сборной России .
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Олег1204
1641883682
Из крыльев никто в Европу уж точно не уедет, никто таких агентских за перспективных ноунеймов платить не будут.
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Литейный4
1641886424
Дурилка картонная! Зенит это трамплин в Европу. Гыгыгы
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Artemka444
1641889571
Бред да и только.
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Боцман59rus
1641890140
_ типо в Спартак и Локомотив идут бессеребренники и уезжают стабильно в европу?
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_Marqella_
1641894229
А что в Европе ??? Чем там лучше чем в Зените ?? Играть в клубах борющихся за выживание с в разы меньшей з/п??? Такое...
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petrucho-spb
1641894486
И это пишет агент?! До 2025 года дожить надо. Зенит знают в Европе и если он проявит себя на европейском уровне это повышает шанс попасть в Европу.
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Varnes
1641899024
Очень странные мысли. При всем уважении, но из Крыльев в Европу не уехать. А вот в Зените будет шанс проявить себя. Как раз весной будет дозаявка в ЛЕ и при удачном результате в стыковых играх Сергеев сможет попробовать свои силы. В любом случае приветствую трансфер Сергеева.
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