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    Агент Лунева: «Перейдя в «Зенит», Сергеев убил свою мечту. Он хотел играть в Европе»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    «Безусловно, переход в «Зенит» является для Сергеева топовым. Наверное, летом 2020 года, когда господа Ляпин, Маслов и Крюков, эти великие руководители и менеджеры от бога, не захотели поднять футболисту зарплату до 500 000 рублей в «Торпедо», Ване и не снилось, что через 1,5 года он окажется в «Зените» транзитом через «КС».

    Но о чем в своeм интервью Дмитрию Дерунцу ещe недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе.

    Мог ли Сергеев перейти в какой-нибудь европейский клуб этой зимой? Уверен, что мог. Да, это был бы скорее всего средний европейский клуб и точно другие финансовые условия. Возможно, «КС» пришлось бы подвинуться в сумме трансфера, а агентам отказаться от комиссии или уменьшить еe раз так в 10.

    Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее. У всех остальных целеполагание было совсем другим.

    Подписав сегодня контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил еe в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет.

    Что ж, можно порадоваться за финансовые условия для всех сторон сделки. Наверное, нам даже когда-нибудь расскажут, что дескать вот видите, мы для «КС» заработали деньги: купили за 15 миллионов рублей, а продали за 2,15 миллиона евро. И всего-то на дистанции в 1,5 года.

    Но на самом деле вся эта история совсем о другом. О чем? Каждый сделает свои выводы», – написал Смирнов в телеграме.

    • Сергеев играл за «Крылья» с августа 2020 года.
    • В 67 матчах Сергеев забил 51 гол и сделал 19 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1661

      Олег1204 1 минуту назад

      Из крыльев никто в Европу уж точно не уедет, никто таких агентских за перспективных ноунеймов платить не будут.

      0
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      Рейтинг: +18387

      derrik2000 1 минуту назад

      "В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет."

      Да опоздал он в Европу, хоть и по не по своей вине, лет на 6-7.
      Зенит, когда "под 30" - самое ТО: паёк ему дадут отличный.
      Контракт отбатрачит и можно завязывать с футболом.

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      Рейтинг: +1426

      моэм 16 минут назад

      " УБИЛ мечту в зародыше! ", это "штампы" журналистов , но никак не агентов ...тут мы слышим от Смирнова скорее слова " обидок " , видно его где то " продинамили" на этой сделке , вот и корячится ... а Сергееву , которому через пару месяцев "стукнет" 27 , только поздравления с отличным контрактом ... во первых он будет получать полтора-два ляма зелени , хотя недавно мечтал о полляма рублями ...во вторых его мечта поиграть в Европе сразу обрела реальные очертания как раз через игры в еврокубках , где Зенит завсегдатай ...вот и получается , что Сергеев не убил мечту , а наоборот только приблизился к ней...пожелаем ему успехов в сборной России .

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      Рейтинг: +56294

      portero > моэм 19 минут назад

      Жаба его душит что бабло мимо него просвистело...

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      Рейтинг: +56294

      portero 20 минут назад

      Это вот Лунев на лавке играет??? Агент имеет одну мысль заработать на игроке, отсюда сказки что надо срочно переходить в другой клуб. Иногда надо когда команда и тренер явно не твоё, а чаще игроки сами деградируют и ищут виноватых вокруг, но только не он сам....

      0
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      Рейтинг: +3885

      neveldomha 32 минуты назад

      Андрей гоняй гусей, выращивай поросей, курей или кролей.

      1
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      Рейтинг: +15261

      paracetamol 37 минут назад

      Агент Лунева: перейдя в Еуропу мой Лунев прекрасно устроился на лавке и получает нехилое бабло! Вот бы так и Сергееву.

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      Рейтинг: +11226

      Fusballer 48 минут назад

      Лунёв охренеть как играет в Европе. А Сергееву желаю удачи и роста! Где бы он ни был. Пусть даже в Зените.

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      Рейтинг: +9111

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Это тот агент у которого Лунёв типа в Европе играет ?
      Это сколько надо выжрать , чтобы сравнивать возможности уехать в Европу из КС и Зенита ? Кстати , ради чего надо ехать в средний клуб ?
      В Зените получит и деньги , и титулы ,и игру в еврокубках, а что ещё надо футболисту ?
      Беда , что у нас такие агенты.

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