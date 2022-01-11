Корниленко – о Сергееве в «Зените»: «Желаю Ване удачи. Он сильно вырос в «Крыльях»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева в «Зенит».

«Мы благодарны Ивану за то время, которое он провeл в Самаре. Ваня прошeл хороший путь: сильно вырос в «Крыльях», побил массу рекордов, получил вызов в сборную.

Да и сейчас нападающий по многим критериям находится на высоком уровне. Это большая работа как самого игрока, так и тренерского штаба с руководством клуба.

В «Крыльях» игроки растут и развиваются: команда способна достигать результатов, показывать хороший футбол. И интерес лидеров РПЛ к нашим футболистам понятен. К Сергееву, например, предметный интерес был ещe в летнее межсезонье.

Ване желаю удачи. Он профессионал. Понимает, что предстоит много работы. Всe зависит лишь от него самого. Продолжит прогрессировать – добьeтся ещe больших успехов.

Всегда рады видеть Ивана в Самаре. От работы с ним остались только приятные и позитивные воспоминания», – сказал Корниленко.

Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.

Он играл за «Крылья» с августа 2020 года.

В 67 матчах Сергеев забил 51 гол и сделал 19 ассистов.

«Зенит» потратил более 6 миллионов на Сергеева, 4 миллиона – агентские и подъемные («Чемпионат»)