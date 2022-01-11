Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в ОАЭ, Писарев – в Турцию («РБ-Спорт»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается следить за подготовкой нескольких клубов РПЛ ко второй части сезона.
Он отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где сборы будут проводить «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».
Помощник Карпина Николай Писарев поедет в Турцию, где планируют базироваться «Динамо», «Рубин», «Сочи» и «Крылья Советов».
- В марте российская сборная будет бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
- Первый соперник – Польша (24 марта).
- В случае победы команда Карпина сыграет со Швецией или Чехией (29 марта).
Источник: «РБ-Спорт»