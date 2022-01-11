Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в ОАЭ, Писарев – в Турцию («РБ-Спорт»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается следить за подготовкой нескольких клубов РПЛ ко второй части сезона.

Он отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где сборы будут проводить «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Помощник Карпина Николай Писарев поедет в Турцию, где планируют базироваться «Динамо», «Рубин», «Сочи» и «Крылья Советов».