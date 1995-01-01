Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в ОАЭ, Писарев – в Турцию («РБ-Спорт»)

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается следить за подготовкой нескольких клубов РПЛ ко второй части сезона.
Он отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где сборы будут проводить «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».
Помощник Карпина Николай Писарев поедет в Турцию, где планируют базироваться «Динамо», «Рубин», «Сочи» и «Крылья Советов».
- В марте российская сборная будет бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.
- Первый соперник – Польша (24 марта).
- В случае победы команда Карпина сыграет со Швецией или Чехией (29 марта).