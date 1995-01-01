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    Серия А. «Ювентус» победил «Рому» (4:3), уступая в два мяча до 70-й минуты. Щесны на 81-й отбил пенальти

    «Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой» в гостевом матче 21-го тура Серии А – 4:3. Команда Жозе Моуринью выигрывала со счетом 3:1 до 70-й минуты.

    На 81-й минуте защитник туринской команды Матейс де Лигт получил красную карточку и заработал пенальти. Удар Лоренцо Пеллегрини отбил Войцех Щесны.

    «Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в таблице. «Рома» идет восьмой (32 очка).

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Рома – Ювентус – 3:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 11; 1:1 – Дибала, 18; 2:1 – Мхитарян, 48; 3:1 – Пеллегрини, 53; 3:2 – Локателли, 70; 3:3 – Кулушевски, 74; 3:4 – Де Шильо, 77.

    Удаления: нет – де Лигт, 81.

    Незабитый пенальти: Пеллегрини, 81.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11355

      DeStar 45 секунд назад

      шикарный матч!

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      Рейтинг: +24

      Stavr007 1 минуту назад

      бездари на роме

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      Рейтинг: +6358

      vladik12 1 минуту назад

      Вот это жаришка.

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      Рейтинг: +644

      Каменный стояк 4 минуты назад

      Рома - конченые.....так просрать уже готовую победу надо постараться..... пусть с Хосе своим во второй лиге выступают.....

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      Рейтинг: +124

      Вит65 5 минут назад

      Красава Юве. Даст Бог, команда придет в себя. Не матч - бомба. 7 голов.

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      Рейтинг: +48464

      MaxRnD 6 минут назад

      Игра огонь, Моур, как всегда - физрук

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      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом 10 минут назад

      поставил на юве. когда было 3:1 в рому, я матерился. по итогу бросил смотреть, а там 3:4) во матч)

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