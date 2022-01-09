Серия А. «Ювентус» победил «Рому» (4:3), уступая в два мяча до 70-й минуты. Щесны на 81-й отбил пенальти

«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой» в гостевом матче 21-го тура Серии А – 4:3. Команда Жозе Моуринью выигрывала со счетом 3:1 до 70-й минуты.

На 81-й минуте защитник туринской команды Матейс де Лигт получил красную карточку и заработал пенальти. Удар Лоренцо Пеллегрини отбил Войцех Щесны.

«Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в таблице. «Рома» идет восьмой (32 очка).

Италия. Серия А. 21-й тур

Рома – Ювентус – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Абрахам, 11; 1:1 – Дибала, 18; 2:1 – Мхитарян, 48; 3:1 – Пеллегрини, 53; 3:2 – Локателли, 70; 3:3 – Кулушевски, 74; 3:4 – Де Шильо, 77.

Удаления: нет – де Лигт, 81.

Незабитый пенальти: Пеллегрини, 81.

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