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  • Цорн: «У «Локомотива» есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем»

Цорн: «У «Локомотива» есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем»

9 января 2022, 19:37
12

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он звонил клубам РПЛ и предлагал игроков клуба.

«Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагал наших футболистов. Логично, что игроки «Локо» пользуются интересом разных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет что мы находимся в стадии планировки команды.

Но при этом для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать наши ожидания. У нас есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем», – сказал Цорн.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1641747071
План как можно больше сделок, тогда и навар больше будет...
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Ганнибал Лектор
1641747649
еще по тарасовке стали очевидными все твои планы: продать все ликвидное, сорвать побольше откат - а там хоть трава не расти.
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Блямба
1641747964
натюрлихь,ё.пта....
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Persona_non_Grata
1641750309
" Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана! " )))
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ЖивиФутболом
1641751675
вижу я так, что окажемся мы вскоре на 8-10 месте, приедет палыч, и будет из дерьма тащить..
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Artemka444
1641753778
Убирать его надо, чем быстрее тем лучше!!!!
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Форвард 79
1641759852
Может план не у команды, а у Цорна?
Ответить
Hektor 84
1641759871
Что курит этот цорн?
Ответить
serglider
1641763255
- Если у Вас план мистер Цорн? - А как же! Продаем игроков, пилим бабло, пьем текилу, танцуем ламбаду и на каждом углу всем трындим, что завтра-послезавтра возьмем ЛЧ!
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PAREVG.
1641780193
План на ТО это ерунда, а вот план по выходу Локомотива в ФНЛ, работает успешно... То что Русскому хорошо, немцу - смерть, то что немцу хорошо, Русскому - ФНЛ.
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