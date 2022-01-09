Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Цорн: «У «Локомотива» есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он звонил клубам РПЛ и предлагал игроков клуба.

    «Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагал наших футболистов. Логично, что игроки «Локо» пользуются интересом разных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет что мы находимся в стадии планировки команды.

    Но при этом для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать наши ожидания. У нас есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем», – сказал Цорн.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14799

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      " Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана! " )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3679

      Блямба 40 минут назад

      натюрлихь,ё.пта....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5588

      Ганнибал Лектор 45 минут назад

      еще по тарасовке стали очевидными все твои планы: продать все ликвидное, сорвать побольше откат - а там хоть трава не расти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56205

      portero 55 минут назад

      План как можно больше сделок, тогда и навар больше будет...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92816
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68447
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru