Цорн: «У «Локомотива» есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он звонил клубам РПЛ и предлагал игроков клуба.

Ранее об этом написал «РБ Спорт».

По их словам, из клуба могут уйти Антон Миранчук и Дмитрий Баринов.

«Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагал наших футболистов. Логично, что игроки «Локо» пользуются интересом разных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет что мы находимся в стадии планировки команды.

Но при этом для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать наши ожидания. У нас есть четкий план на это трансферное окно и мы его соблюдаем», – сказал Цорн.