Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

«Локомотив» хочет продать игроков в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн звонил клубам РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов команды. В число этих игроков входил Антон Миранчук.

«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на различные позиции. У них же стоит задача не только покупать, но и продавать игроков. Пока получается безуспешно», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Нестабильная ситуация в «Локо» сказывается на некоторых футболистах. Дмитрий Баринов готов уйти из клуба, но только в европейскую команду.