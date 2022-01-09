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  • Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

9 января 2022, 19:03
10

«Локомотив» хочет продать игроков в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн звонил клубам РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов команды. В число этих игроков входил Антон Миранчук.

«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на различные позиции. У них же стоит задача не только покупать, но и продавать игроков. Пока получается безуспешно», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Нестабильная ситуация в «Локо» сказывается на некоторых футболистах. Дмитрий Баринов готов уйти из клуба, но только в европейскую команду.

  • Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал приобрести игроков летом 2021 года.
  • Тогда из «Локо» ушел Гжегож Крыховяк.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Баринов Дмитрий Цорн Томас
Комментарии (10)
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portero
1641744270
Всё-таки в Локо пришли торгаши, на футбол покуй...
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Fusballer
1641744775
На большее это чудо не способно.
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R_a_i_n
1641745073
В тюрьму проходимца. Надоели это клопы на теле нашей страны.
Ответить
Garrincha58
1641746315
работорговец какой то ему бы агрономом быть коровами торговать
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Иван Петров 1986
1641746608
После цорна Спартак так и не опомнится пока.
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Hektor 84
1641759751
Продолжает добивать Локо
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