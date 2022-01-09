Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

«Локомотив» хочет продать игроков в зимнее трансферное окно.
По информации «РБ Спорт», спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн звонил клубам РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов команды. В число этих игроков входил Антон Миранчук.
«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на различные позиции. У них же стоит задача не только покупать, но и продавать игроков. Пока получается безуспешно», – рассказал источник, близкий к ситуации.
Нестабильная ситуация в «Локо» сказывается на некоторых футболистах. Дмитрий Баринов готов уйти из клуба, но только в европейскую команду.
- Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал приобрести игроков летом 2021 года.
- Тогда из «Локо» ушел Гжегож Крыховяк.
Источник: «РБ Спорт»