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    Цорн вновь звонил клубам РПЛ и предлагал игроков «Локомотива». Уйти могут Миранчук и Баринов

    «Локомотив» хочет продать игроков в зимнее трансферное окно.

    По информации «РБ Спорт», спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн звонил клубам РПЛ и предлагал им приобрести нескольких футболистов команды. В число этих игроков входил Антон Миранчук.

    «Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на различные позиции. У них же стоит задача не только покупать, но и продавать игроков. Пока получается безуспешно», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Нестабильная ситуация в «Локо» сказывается на некоторых футболистах. Дмитрий Баринов готов уйти из клуба, но только в европейскую команду.

    • Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал приобрести игроков летом 2021 года.
    • Тогда из «Локо» ушел Гжегож Крыховяк.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:03
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3180

      Иван Петров 1986 1 час назад

      После цорна Спартак так и не опомнится пока.

      0
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      Рейтинг: +15613

      Garrincha58 1 час назад

      работорговец какой то ему бы агрономом быть коровами торговать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5227

      R_a_i_n 1 час назад

      В тюрьму проходимца. Надоели это клопы на теле нашей страны.

      2
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      Рейтинг: +9104

      Alekxei Z. 1 час назад

      Громкий заголовок , а читаешь всё логично.
      Антон около года вообще не играл , так за счастье такого впарить.
      Баринов может быть готов к чему угодно , вопрос нужен ли он в Европе ?

      0
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      Рейтинг: +315

      Suvorov51 > Alekxei Z. 6 минут назад

      По Баринову. он стремится играть как Денисов но у того хорошая была подготовка и голова работала. он просто вовремя свалил от бомжей поэтому и стал классным футболистом. а Баринову еще надо многому научиться. но для Арсенала он бы хорошо подошел. в Туле такие нужно

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      Рейтинг: +22701

      bset 1 час назад

      Если бы все клубы РПЛ избавились бы от игроков с завышенной зарплатой, российский футбол начал бы развиваться.

      2
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      Рейтинг: +15613

      Garrincha58 > bset 1 час назад

      именно избавиться от Малкомых или Дзюбилов у которых зарплаты по более чем в европейских командах

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      Рейтинг: +11217

      Fusballer 1 час назад

      На большее это чудо не способно.

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      Рейтинг: +56205

      portero 1 час назад

      Всё-таки в Локо пришли торгаши, на футбол покуй...

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      Рейтинг: +15613

      Garrincha58 > portero 1 час назад

      да у нас в каждой команде таких дельцов навалом поэтому и футбол такой им спортивная составляющая не интересна главное навариться машну свою наполнить и слинять

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      Рейтинг: +315

      Suvorov51 > Garrincha58 4 минуты назад

      Яговорил и буду повторять пока бомжатское управление в российском футболе. хорошего не ждите

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