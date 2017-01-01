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    Габулов: «Химки» рассматривают 5-6 новичков»

    «Химки» планируют подписать нескольких игроков этой зимой. Трансферами занимается генеральный директор Владимир Габулов.

    «Мы рассматриваем 5-6 футболистов на усиление. На разные позиции. Но это не значит, что мы всех в итоге возьмем.

    Ближе к началу сбора будет понятно, сколько конкретно новичков начнет с нами подготовку к рестарту сезона. Также пока не могу сказать, кто покинет «Химки». Тут все будет зависеть от того, как сработаем на усиление», – сказал Габулов.

    • «Химки» идут в РПЛ последними.
    • Клуб уже подписал полузащитника Павла Мамаева.
    • В Италии сообщали о возможном переходе Кокорина в «Химки».

    Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +56065

      portero 45 минут назад

      А деньги то будут? Или обещания погасить долги....

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      Рейтинг: +73

      Zlatan2718 47 минут назад

      Габулов необыкновенно крут..

      0
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      Рейтинг: +830

      ARSteven89 1 час назад

      "Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)"
      Ахахаха ))) Трансферы, над которыми работает Габулов!
      Юра Жирков среди них светлое пятно!

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