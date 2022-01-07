Габулов: «Химки» рассматривают 5-6 новичков»

«Химки» планируют подписать нескольких игроков этой зимой. Трансферами занимается генеральный директор Владимир Габулов.

«Мы рассматриваем 5-6 футболистов на усиление. На разные позиции. Но это не значит, что мы всех в итоге возьмем.

Ближе к началу сбора будет понятно, сколько конкретно новичков начнет с нами подготовку к рестарту сезона. Также пока не могу сказать, кто покинет «Химки». Тут все будет зависеть от того, как сработаем на усиление», – сказал Габулов.

«Химки» идут в РПЛ последними.

Клуб уже подписал полузащитника Павла Мамаева .

. В Италии сообщали о возможном переходе Кокорина в «Химки».

Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)