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    16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России

    Старший тренер юношеской сборной России (до 2005 года) Владимир Волчек анонсировал вызов в команду 16-летнего вратаря «Арсенала» Алексея Рохаса Федорущенко.

    – Обращаются ли к вам представители футболистов с российскими корнями, выступающих за рубежом?

    – В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает игроков из иностранных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем голкипера Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Раньше были сложности с его вызовом из-за ситуации с ковидом.

    Мама Федорущенко из России (Челябинска), а папа – из Колумбии. Алексей стремится попасть именно к нам, несмотря на то, что его уже привлекали к товарищеским играм за колумбийскую юношескую сборную.

    • Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
    • В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +656

      jek718875 58 минут назад

      ФЕДОДРИЩЕНКО это вери Гуд!

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