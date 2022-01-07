16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России

Старший тренер юношеской сборной России (до 2005 года) Владимир Волчек анонсировал вызов в команду 16-летнего вратаря «Арсенала» Алексея Рохаса Федорущенко.

– Обращаются ли к вам представители футболистов с российскими корнями, выступающих за рубежом?

– В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает игроков из иностранных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем голкипера Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Раньше были сложности с его вызовом из-за ситуации с ковидом.

Мама Федорущенко из России (Челябинска), а папа – из Колумбии. Алексей стремится попасть именно к нам, несмотря на то, что его уже привлекали к товарищеским играм за колумбийскую юношескую сборную.