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  • Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»

Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»

7 января 2022, 11:32
7

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о потенциальном новичке «Зенита» Иване Сергееве.

– Я не считаю, что он будет вместо Артема. По мне так Дзюба пока превосходит Сергеева: и по опыту, и по умению взаимодействовать с партнерами. Последний просто потенциально возможный игрок для зенитовской атаки.

Даже если «сине-бело-голубые» подпишут форварда из «Крыльев», то я не уверен, что ему сразу найдется место в составе. Новичка надо встроить в конструкцию, а это непростой момент. У меня нет сомнений, что Дзюба и Азмун до конца сезона останутся в «Зените».

– Поняли ли вы реакцию Дзюбы, когда он не поехал на последний матч с московским «Динамо»? Это его публичный протест против чего-то?

– Не знаю. Решения, которые принимает Артем, не всегда понятны нам. Но он выстраивает свою логику.

– Вы поверили, когда Дзюба сказал, что хочет вернуться в сборную? Это искренние слова?

– Думаю, да. Дзюба всегда считал себя патриотом и клубов, и сборной. Для него действительно честь играть за национальную команду. Но подчеркиваю – именно играть.

– Не просто числиться.

– Конечно. Это не в его характере. Такой типаж. Есть люди, которые легко переносят резервное состояние, а потом выходят на поле и блещут. А есть такие, которые ничего не могут сделать. Дзюба все-таки игрок стартового состава.

  • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Его отступные – 2,2 миллиона евро.

«Зенит» до конца недели подпишет с Сергеевым контракт до 2025 года («РБ-Спорт»)

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем Сергеев Иван
Комментарии (7)
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Блямба
1641544626
Идеально разложил. Старая школа.
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Vitaga
1641545554
последний динозавр эпохи. умный.порядочный. таких больше не делают
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Garrincha58
1641549724
хочу поеду хочу не поеду нашёлся блин звездун гнать его из футбола пусть рукоделием занимается
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САДЫЧОК
1641551407
С каждым словом , Непомнящий ужасает ! Дзюба зависим , от игры только на него ! Глупо , это не понимать !
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portero
1641552672
Дзюба это дергадейшен , Зенит он точно будет тянуть назад, а вот в другом клубе еще может обидевшись на всех попылить годик...
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