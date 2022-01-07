Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о потенциальном новичке «Зенита» Иване Сергееве.

– Я не считаю, что он будет вместо Артема. По мне так Дзюба пока превосходит Сергеева: и по опыту, и по умению взаимодействовать с партнерами. Последний просто потенциально возможный игрок для зенитовской атаки.

Даже если «сине-бело-голубые» подпишут форварда из «Крыльев», то я не уверен, что ему сразу найдется место в составе. Новичка надо встроить в конструкцию, а это непростой момент. У меня нет сомнений, что Дзюба и Азмун до конца сезона останутся в «Зените».

– Поняли ли вы реакцию Дзюбы, когда он не поехал на последний матч с московским «Динамо»? Это его публичный протест против чего-то?

– Не знаю. Решения, которые принимает Артем, не всегда понятны нам. Но он выстраивает свою логику.

– Вы поверили, когда Дзюба сказал, что хочет вернуться в сборную? Это искренние слова?

– Думаю, да. Дзюба всегда считал себя патриотом и клубов, и сборной. Для него действительно честь играть за национальную команду. Но подчеркиваю – именно играть.

– Не просто числиться.

– Конечно. Это не в его характере. Такой типаж. Есть люди, которые легко переносят резервное состояние, а потом выходят на поле и блещут. А есть такие, которые ничего не могут сделать. Дзюба все-таки игрок стартового состава.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его отступные – 2,2 миллиона евро.

«Зенит» до конца недели подпишет с Сергеевым контракт до 2025 года («РБ-Спорт»)