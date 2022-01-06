Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону»

Защитник Дани Алвес сыграл за «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Линареса».
Бразилец появился на поле в возрасте 38 лет и 244 дней. Он стал самым возрастным игроком в истории клуба, сыгравшим за «Барсу» в официальном матче.
Алвес превзошел достижение экс-вратаря Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).
- Бразилец дебютировал за клуб во 2-й раз спустя 4893 дня.
- 38-летний игрок перешел в «Барселону» из бразильского «Сан-Паулу».
- Алвес – самый титулованный игрок в мире.
Источник: MisterChip