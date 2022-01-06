Алвес – самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону»

Защитник Дани Алвес сыграл за «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Линареса».

Бразилец появился на поле в возрасте 38 лет и 244 дней. Он стал самым возрастным игроком в истории клуба, сыгравшим за «Барсу» в официальном матче.

Алвес превзошел достижение экс-вратаря Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).