«Химки» – о Жиркове: «Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков близок к подписанию контракта с подмосковным клубом.

«Юрий нам интересен, как и любой другой игрок. Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет. Он находится в раздумьях.

Близки ли мы к договоренности? Нет, такого нет», – сказал Терюшков.