«Химки» – о Жиркове: «Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков близок к подписанию контракта с подмосковным клубом.
«Юрий нам интересен, как и любой другой игрок. Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет. Он находится в раздумьях.
Близки ли мы к договоренности? Нет, такого нет», – сказал Терюшков.
- Жирков – свободный агент.
- В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
- 38-летний футболист также интересен «Нижнему Новгороду».
Источник: «Спорт-Экспресс»