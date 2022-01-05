Гасперини не хочет отпускать Миранчука до возвращения Бога с Кубка Африки

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа» задерживается.
Главный тренер клуб из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с россиянином до тех пор, пока с Кубка Африк не вернется Жереми Бога, который должен перейти в его команду из «Сассуоло».
«Аталанта» и «Дженоа» уже договорились об аренде Миранчука с обязательством выкупа в конце сезона в том случае, если клуб из Генуи не вылетит из Серии А.
- Кубок Африки пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля.
- Трансферное окно в Италии закроется 31 января.