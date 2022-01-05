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    Гасперини не хочет отпускать Миранчука до возвращения Бога с Кубка Африки

    Переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа» задерживается.

    Главный тренер клуб из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с россиянином до тех пор, пока с Кубка Африк не вернется Жереми Бога, который должен перейти в его команду из «Сассуоло».

    «Аталанта» и «Дженоа» уже договорились об аренде Миранчука с обязательством выкупа в конце сезона в том случае, если клуб из Генуи не вылетит из Серии А.

    • Кубок Африки пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      tyug86y 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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