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    Тухель: «Лукаку извинился за интервью и вернулся к тренировкам»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что нападающий Ромелу Лукаку извинился перед командой за резонансное интервью для Sky Sport Italia.

    «Он извинился за интервью и вернулся к тренировкам с командой.

    Мы взяли время на то, чтобы прояснить ситуацию. Для меня было важно понять, что это было сделано ненамеренно. Он не хотел создать такой шум перед важны матчем», – сказал Тухель.

    • В интервью бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

    Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +125

      Nikoo 2 минуты назад

      Наконец-то поставили его на место, а то зазвездился

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