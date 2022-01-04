Тухель: «Лукаку извинился за интервью и вернулся к тренировкам»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что нападающий Ромелу Лукаку извинился перед командой за резонансное интервью для Sky Sport Italia.

«Он извинился за интервью и вернулся к тренировкам с командой.

Мы взяли время на то, чтобы прояснить ситуацию. Для меня было важно понять, что это было сделано ненамеренно. Он не хотел создать такой шум перед важны матчем», – сказал Тухель.

В интервью бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»