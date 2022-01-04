Медведев: «Трансфер Сергеева в «Зенит» в завершающей стадии»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
– На какой стадии переговоры по трансферу Сергеева?
– Трансфер в завершающей стадии.
– Намерен ли «Зенит» сохранить Азмуна в зимнее трансферное окно?
– Без комментариев.
- Ранее сообщалось, что Сергеев уже прошел медосмотр для «Зенита».
- Петербуржцы заплатят за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
Источник: «РБ Спорт»