Медведев: «Трансфер Сергеева в «Зенит» в завершающей стадии»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

– На какой стадии переговоры по трансферу Сергеева?

– Трансфер в завершающей стадии.

– Намерен ли «Зенит» сохранить Азмуна в зимнее трансферное окно?

– Без комментариев.