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    Медведев: «Трансфер Сергеева в «Зенит» в завершающей стадии»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

    – На какой стадии переговоры по трансферу Сергеева?

    – Трансфер в завершающей стадии.

    – Намерен ли «Зенит» сохранить Азмуна в зимнее трансферное окно?

    – Без комментариев.

    • Ранее сообщалось, что Сергеев уже прошел медосмотр для «Зенита».
    • Петербуржцы заплатят за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +119

      Аден 2 минуты назад

      трансфер сергеева в бЗденитец в завешающей, а карьера сергеева в бЗденитце в загнивающей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      qawzsexdr 15 минут назад

      Зачем, второй Заболотный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5284

      Semenycch 2 часа назад

      Я противник этого трансфера, если не уйдет Азмун.

      2
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      Рейтинг: +8974

      "supermax" > Semenycch 1 час назад

      вряд ли Медведев читает комменты на бомбардире...хотя как они могу не прислушаться к такому авторитету....мы в шоке всем сайтом...вопреки семенычу это как так

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