Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    «Барселона» договорилась о переходе Мораты. Хави ждет его к матчу с «Реалом» (AS)

    Форвард «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», находится в шаге от перехода в «Барселону».

    По информации AS, переход 29-летнего испанца согласован на 95%. Сторонам осталось договориться лишь о незначительных деталях.

    Каталонский клуб убедил в трансфере и «Ювентус», с которым удалось договориться об аренде Мораты на полгода, и с «Атлетико». Мадридский клуб пошел навстречу «Барсе», приняв в расчет то, что летом клуб должен заплатить каталонцам 40 миллионов евро за Антуана Гризманна.

    Для регистрации Мораты и других новичков (Дани Алвес и Ферран Торрес) «Барсе» придется освободить зарплатную ведомость. С этой целью клуб намерен продать Самуэля Умтити и Филиппе Коутиньо как можно быстрее.

    Мората пройдет медосмотр в Барселоне и подпишет контракт с клубом минимум на 1,5 года сразу после того, как его агент подтвердит договоренности между сторонами.

    Главный тренер каталонского клуба Хави уверен, что сможет рассчитывать на Морату в матче с «Реалом» за Суперкубок Испании, который состоится 12 января.

    • Мората – воспитанник «Реала».
    • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55861

      portero 15 минут назад

      Так опять не дадут играть, там же какие-то заморочки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92602

      zigbert 45 минут назад

      Мората должен усилить атаку Барселоны. Да и сам игрок думается с энтузиазмом возьмется за игру в новой команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Lipatoff 1 час назад

      Не забудьте продать кого-нибудь))... Forca Barca

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92598
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru