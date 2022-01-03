«Барселона» договорилась о переходе Мораты. Хави ждет его к матчу с «Реалом» (AS)

Форвард «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», находится в шаге от перехода в «Барселону».

По информации AS, переход 29-летнего испанца согласован на 95%. Сторонам осталось договориться лишь о незначительных деталях.

Каталонский клуб убедил в трансфере и «Ювентус», с которым удалось договориться об аренде Мораты на полгода, и с «Атлетико». Мадридский клуб пошел навстречу «Барсе», приняв в расчет то, что летом клуб должен заплатить каталонцам 40 миллионов евро за Антуана Гризманна.

Для регистрации Мораты и других новичков (Дани Алвес и Ферран Торрес) «Барсе» придется освободить зарплатную ведомость. С этой целью клуб намерен продать Самуэля Умтити и Филиппе Коутиньо как можно быстрее.

Мората пройдет медосмотр в Барселоне и подпишет контракт с клубом минимум на 1,5 года сразу после того, как его агент подтвердит договоренности между сторонами.

Главный тренер каталонского клуба Хави уверен, что сможет рассчитывать на Морату в матче с «Реалом» за Суперкубок Испании, который состоится 12 января.