Сенегал пригрозил «Уотфорду» жалобой в ФИФА, если клуб не отпустит Сарра на Кубок Африки

«Уотфорд» не отпускает полузащитника Исмаилу Сарра в расположение сборной Сенегала на Кубок Африки. Англичане объясняют это травмой футболиста, из-за которой он не выступает с ноября.
Сенегальская федерация футбола считает причину надуманной и обвиняет «Уотфорд» в дискриминации. В Сенегале пригрозили жалобой в ФИФА, если Сарр до 3 января не будет отпущен в Камерун, где 9 числа стартует Кубок Африки.
- Сенегальская сторона утверждает, что Сарр готов к игре за сборную.
- 23-летний Сарр участвовал в последнем Кубке Африки, где Сенегал проиграл в финале Египту.
- Игрок выступает за «Уотфорд» с 2019 года.
Источник: Sky Sports