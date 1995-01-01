Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Сенегал пригрозил «Уотфорду» жалобой в ФИФА, если клуб не отпустит Сарра на Кубок Африки

    «Уотфорд» не отпускает полузащитника Исмаилу Сарра в расположение сборной Сенегала на Кубок Африки. Англичане объясняют это травмой футболиста, из-за которой он не выступает с ноября.

    Сенегальская федерация футбола считает причину надуманной и обвиняет «Уотфорд» в дискриминации. В Сенегале пригрозили жалобой в ФИФА, если Сарр до 3 января не будет отпущен в Камерун, где 9 числа стартует Кубок Африки.

    • Сенегальская сторона утверждает, что Сарр готов к игре за сборную.
    • 23-летний Сарр участвовал в последнем Кубке Африки, где Сенегал проиграл в финале Египту.
    • Игрок выступает за «Уотфорд» с 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92584
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68401
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru