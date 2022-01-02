Сенегал пригрозил «Уотфорду» жалобой в ФИФА, если клуб не отпустит Сарра на Кубок Африки

«Уотфорд» не отпускает полузащитника Исмаилу Сарра в расположение сборной Сенегала на Кубок Африки. Англичане объясняют это травмой футболиста, из-за которой он не выступает с ноября.

Сенегальская федерация футбола считает причину надуманной и обвиняет «Уотфорд» в дискриминации. В Сенегале пригрозили жалобой в ФИФА, если Сарр до 3 января не будет отпущен в Камерун, где 9 числа стартует Кубок Африки.