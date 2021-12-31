Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Д‘Амброзио: «Ради «Интера» я пошел на снижение зарплаты. Цвета – приоритет»

    Полузащитник «Интера» Данило Д‘Амброзио согласился ради клуба на снижение зарплаты. 33-летний игрок не планирует менять команду.

    «Я решил снизить зарплату, потому что эти цвета являются моим приоритетом. Я мечтаю закончить карьеру в «Интере».

    Кто бы ни пришел в «Интер», он должен знать, что есть правила, которые применимы ко всем. Имя на обратной стороне майки не имеет значения, в отличие от эмблемы спереди», – сказал футболист.

    • Д‘Амброзио выступает в Милане с 2013 года.
    • Весной он взял с командой скудетто. Это его единственный трофей в карьере.
    • Д‘Амброзио провел 5 матчей за сборную Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Inter Xtra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Стэнли 4 часа назад

      Данило супер нерадзури! Настоящий полковник!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92584
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68401
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru