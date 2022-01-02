Д‘Амброзио: «Ради «Интера» я пошел на снижение зарплаты. Цвета – приоритет»

Полузащитник «Интера» Данило Д‘Амброзио согласился ради клуба на снижение зарплаты. 33-летний игрок не планирует менять команду.
«Я решил снизить зарплату, потому что эти цвета являются моим приоритетом. Я мечтаю закончить карьеру в «Интере».
Кто бы ни пришел в «Интер», он должен знать, что есть правила, которые применимы ко всем. Имя на обратной стороне майки не имеет значения, в отличие от эмблемы спереди», – сказал футболист.
- Д‘Амброзио выступает в Милане с 2013 года.
- Весной он взял с командой скудетто. Это его единственный трофей в карьере.
- Д‘Амброзио провел 5 матчей за сборную Италии.
Источник: твиттер Inter Xtra