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    «Реал», «Барселона», «Ювентус» намерены запустить Суперлигу в 2022 году

    Трое инициаторов создания европейской Суперлиги – «Реал», «Барселона», «Ювентус» – не оставляют попыток запустить проект. Руководители трех клубов провели встречу на тему проекта.

    Они решили вновь создать турнир в 2022 году – вне зависимости от сопротивления УЕФА, пишет Transfer News Live со ссылкой на деловое издание Financial Times.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • В УЕФА считают отмену Суперлиги главной победой 2021 года.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Abu Yusuf 21 минуту назад

      Пусть создают. Перес красавчик

      0
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      Рейтинг: +15545

      Garrincha58 56 минут назад

      опять 25

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