«Реал», «Барселона», «Ювентус» намерены запустить Суперлигу в 2022 году

Трое инициаторов создания европейской Суперлиги – «Реал», «Барселона», «Ювентус» – не оставляют попыток запустить проект. Руководители трех клубов провели встречу на тему проекта.

Они решили вновь создать турнир в 2022 году – вне зависимости от сопротивления УЕФА, пишет Transfer News Live со ссылкой на деловое издание Financial Times.