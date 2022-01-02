«Реал», «Барселона», «Ювентус» намерены запустить Суперлигу в 2022 году

Трое инициаторов создания европейской Суперлиги – «Реал», «Барселона», «Ювентус» – не оставляют попыток запустить проект. Руководители трех клубов провели встречу на тему проекта.
Они решили вновь создать турнир в 2022 году – вне зависимости от сопротивления УЕФА, пишет Transfer News Live со ссылкой на деловое издание Financial Times.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- В УЕФА считают отмену Суперлиги главной победой 2021 года.
Источник: твиттер Transfer News Live