Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает главным достижением организации в уходящем году то, что проект Суперлиги провалился.
«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году.
Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА», – заявил Чеферин.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Calciomercato