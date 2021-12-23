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  • Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

23 декабря 2021, 22:19
6

Президент УЕФА Александер Чеферин считает главным достижением организации в уходящем году то, что проект Суперлиги провалился.

«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году.

Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА», – заявил Чеферин.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Источник: Calciomercato
Европа Чеферин Александер
Комментарии (6)
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portero
1640287596
Выстояли пока...
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NewLife
1640288230
Теперь Чеферин сцепился с Инфантино, который хочет проводить ЧМ каждые два года, а Чеферин хочет затащить в Лигу Конференций южноамериканские сборные, т.е. создает альтернативу и прямого конкурента ЧМ. Не ясно, чем все закончится, но больше хорошего футбола, это обрадует болельщиков. Думаю, со временем ФИФА и УЕФА должны будут слиться, чтобы навести порядок до того, как начнут страдать домашние чемпионаты из-за чрезмерно большого количества игр сборной.
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talgatnurzhanov2006
1640319464
Суперлигу Турции он имеет ввиду?
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Dgad
1640325179
Это была борьба за деньги, а не за футбол. Если бы Суперлига состоялась то УЕФА потеряли бы тв рынок и спонсоров, а это сейчас проводят по накатанной турниры, получают бабки, большую сумму себе, остальное распределяют между клубами.
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zigbert
1640352896
Хорошо что вовремя среагировали.
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