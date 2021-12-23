Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает главным достижением организации в уходящем году то, что проект Суперлиги провалился.

«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году.

Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА», – заявил Чеферин.