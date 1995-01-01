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    Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает главным достижением организации в уходящем году то, что проект Суперлиги провалился.

    «Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году.

    Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА», – заявил Чеферин.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12044

      NewLife 1 час назад

      Теперь Чеферин сцепился с Инфантино, который хочет проводить ЧМ каждые два года, а Чеферин хочет затащить в Лигу Конференций южноамериканские сборные, т.е. создает альтернативу и прямого конкурента ЧМ. Не ясно, чем все закончится, но больше хорошего футбола, это обрадует болельщиков. Думаю, со временем ФИФА и УЕФА должны будут слиться, чтобы навести порядок до того, как начнут страдать домашние чемпионаты из-за чрезмерно большого количества игр сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55472

      portero 1 час назад

      Выстояли пока...

      2
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